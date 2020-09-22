***MERIT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.09.2020 09:03
***MERIT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MERIT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Temel Uysal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876086
BIST
12:161.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,18
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.094
En Düşük
1.085
12:167,6478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0157
|Açılış
|: 7,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6695
En Düşük
7,6111
12:168,9768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0028
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
8,9988
En Düşük
8,9625
12:16468,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,95
|Açılış
|: 468,53
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,26
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler12:13
|IDGYO
|6,27
|7.904.702
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.142,90
|1.577.174
|% 10,00
|
|CRFSA
|19,82
|12.572.916
|% 9,99
|
|TLMAN
|31,26
|7.763.358
|% 9,99
|
|TKURU
|584,40
|369.341
|% 9,99
|
|PKENT
|809,20
|76.065
|% -10,00
|
|KENT
|369,40
|622.439
|% -9,99
|
|KSTUR
|167,70
|259.767
|% -9,98
|
|IZMDC
|18,35
|295.380
|% -9,96
|
|TGSAS
|8,87
|20.251.597
|% -9,95
|
|SISE
|6,55
|729.266.119
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,21
|418.613.207
|% 0,94
|
|PETKM
|4,20
|284.337.475
|% 0,96
|
|TCELL
|14,90
|154.980.445
|% 1,43
|
|ISGYO
|1,75
|153.605.321
|% 3,55
|
|KRDMD
|3,21
|418.613.207
|% 0,94
|
|SISE
|6,55
|729.266.119
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,75
|153.605.321
|% 3,55
|
|EKGYO
|1,73
|126.113.278
|% 0,00
|
|PETKM
|4,20
|284.337.475
|% 0,96
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6415
|7,6461
|% 0,18
|
|Euro
|8,9727
|8,9808
|% 0,01
|
|Sterlin
|9,7759
|9,8249
|% 0,22
|
|Frank
|8,3222
|8,3723
|% 0,11
|
|Riyal
|2,0349
|2,0451
|% 0,28
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-8,56
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|3.114
|3.162
|14,00
|
|Tam
|3.098
|3.175
|10,24
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|4,96
|
|Çeyrek
|751
|768
|2,48
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|-0,13
|
|B. Petrol
|41,83
|41,83
|0,39
|
Seans Raporu
12:13
daha fazla
-
12:26MERKO
Yüzde 9.87 oranında artışla 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 704 adet işlem
-
12:24OYLUM
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 240, 599 adet işlem
-
12:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, SAHOL, KOZAA
-
12:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 02 artarak (% 0.40 ) 999
-
12:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MMCAS, OZRDN, SELGD, BASCM, BALAT, RODRG, UZERB, KERVN, ISBIR, GOODY