***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.03.2020 16:53
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 05.03.2020 (bugün) tarihinde yapmış olduğu toplantısında,
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 2020 yılına ilişkin bağımsız denetim hizmetlerini yerine getirmek üzere
ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş. firmasının, yapılacak olan ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824577
BIST
17:43112.342
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 1.556,59
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
17:436,1083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0302
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1084
En Düşük
6,0635
17:436,8403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0708
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8403
En Düşük
6,7574
17:43324,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 4,70
|Açılış
|: 324,83
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
326,23
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.182.284
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.058.130
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|11.221.377
|% 14,91
|
|HLGYO
|1,64
|56.564.961
|% 10,81
|
|BURVA
|16,00
|297.530
|% 9,89
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|YKGYO
|3,01
|57.927.460
|% -9,61
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|BALAT
|2,92
|455.605
|% -5,50
|
|AYCES
|10,65
|2.295.664
|% -5,16
|
|THYAO
|11,81
|882.769.610
|% 0,51
|
|ASELS
|30,42
|868.142.608
|% 2,15
|
|GARAN
|10,35
|602.890.831
|% -0,10
|
|ODAS
|2,15
|323.490.089
|% 2,38
|
|YKBNK
|2,57
|322.644.654
|% 0,39
|
|ODAS
|2,15
|323.490.089
|% 2,38
|
|YKBNK
|2,57
|322.644.654
|% 0,39
|
|KARSN
|1,94
|238.154.812
|% 0,52
|
|THYAO
|11,81
|882.769.610
|% 0,51
|
|KRDMD
|2,74
|191.328.000
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8551
|7,8945
|% 0,75
|
|Frank
|6,3862
|6,4247
|% 0,93
|
|Riyal
|1,6206
|1,6288
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.657
|18,11
|
|Altın Gr.
|325
|325
|5,16
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,28
|17,32
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,02
|
|B. Petrol
|50,99
|50,99
|-0,14
|
Seans Raporu
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17:58SAYAS
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