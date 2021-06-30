***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
30.06.2021 11:47
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.550.000 TL çıkarılmış sermayesinin, 25.500.000 TL (%1000 oranında) artırılmak suretiyle 28.050.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru kapsamında sunulan izahname, Kurul'un 03.06.2021 tarih ve 29/834 sayılı toplantısında onaylanmış olup onaylı izahname 07.06.2021 tarihinde yayınlamıştır. İzahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) 14.06.2021–28.06.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan B Grubu payların toplam nominal değeri 5.586.070,34 TL'dir. Bu paylar, 01.07.2021- 02.07.2021 arasında 2 iş günü süreyle, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, nominal de
ğeri 1 TL olan pay, yeni pay alma hakkı kullanım bedeli olan 6 TL'nin altında olmamak kaydıyla, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Halka arz edilecek 5.586.070,34 TL nominal değerli B Grubu paylara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış ve özel durum açıklamamızın ekinde kamuya duyurulan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu, Şirketimizin kurumsal internet sitesi www.meritturizm.com ve halka arzda aracılık edecek Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin www.yf.com.tr internet sitesinde de yayınlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945008
BIST
13:181.371
En Yüksek
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En Düşük
1.358
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498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler13:18
|PKENT
|2.844,40
|4.350.953
|% 10,00
|
|INVEO
|130,30
|6.767.912
|% 9,96
|
|GEDIK
|8,72
|19.650.323
|% 9,96
|
|SELVA
|4,89
|21.294.395
|% 9,89
|
|ECZYT
|39,78
|153.408.221
|% 8,10
|
|KUTPO
|51,85
|1.844.927
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|499.590
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|1.750.134
|% -9,91
|
|DIRIT
|3,83
|719.232
|% -9,88
|
|DENGE
|2,56
|1.041.592
|% -7,58
|
|GARAN
|8,35
|433.361.313
|% 0,60
|
|THYAO
|13,44
|378.340.127
|% 0,52
|
|SASA
|27,56
|251.556.720
|% 1,40
|
|ERBOS
|129,10
|196.359.155
|% -0,84
|
|KOZAL
|118,50
|175.367.971
|% 1,20
|
|YKBNK
|2,17
|174.592.380
|% 0,46
|
|EKGYO
|1,90
|141.529.850
|% 1,60
|
|GARAN
|8,35
|433.361.313
|% 0,60
|
|PEKGY
|1,07
|38.408.865
|% 7,00
|
|SKBNK
|1,06
|34.756.081
|% 0,00
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6948
|8,6977
|% -0,01
|
|Euro
|10,3284
|10,3335
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,9548
|12,0148
|% -0,36
|
|Frank
|9,3616
|9,4180
|% -0,04
|
|Riyal
|2,3128
|2,3244
|% 0,02
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|5,88
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,03
|
|Cumhuriyet
|3.283
|3.333
|28,00
|
|Tam
|3.267
|3.352
|30,38
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|14,69
|
|Çeyrek
|792
|811
|7,35
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,25
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,02
|
|B. Petrol
|75,46
|75,46
|0,85
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