***MERKO* *ANSGR* *ISGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
07.10.2020 09:17
***MERKO******ANSGR******ISGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ANSGR, MERKO, ISGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878924
BIST
18:051.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
0
En Düşük
0
18:057,8694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0716
|Açılış
|: 7,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,8697
En Düşük
7,7815
18:059,2539
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1018
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,2539
En Düşük
9,1278
18:05475,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,20
|Açılış
|: 475,01
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
475,25
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% 0,00
|
|KOZAA
|13,35
|118.588.208
|% 0,00
|
|IPEKE
|12,12
|235.382.418
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,83
|258.925.777
|% 0,00
|
|THYAO
|10,62
|499.479.352
|% 0,00
|
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% 0,00
|
|KOZAA
|13,35
|118.588.208
|% 0,00
|
|IPEKE
|12,12
|235.382.418
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,83
|258.925.777
|% 0,00
|
|THYAO
|10,62
|499.479.352
|% 0,00
|
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% 0,00
|
|ODAS
|3,27
|1.645.689.046
|% 0,00
|
|SISE
|6,85
|1.342.664.846
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,47
|885.523.402
|% 0,00
|
|TURSG
|6,14
|851.717.888
|% 0,00
|
|ODAS
|3,27
|1.645.689.046
|% 0,00
|
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,66
|703.064.030
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,47
|885.523.402
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,84
|432.348.740
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8651
|7,8694
|% 0,92
|
|Euro
|9,2455
|9,2539
|% 1,11
|
|Sterlin
|10,0557
|10,1061
|% 0,49
|
|Frank
|8,4871
|8,5382
|% 0,33
|
|Riyal
|2,0783
|2,0888
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|12,08
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,53
|
|Cumhuriyet
|3.164
|3.212
|14,00
|
|Tam
|3.146
|3.226
|4,41
|
|Yarım
|1.521
|1.560
|2,13
|
|Çeyrek
|763
|780
|1,07
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,64
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|0,15
|
|B. Petrol
|42,17
|42,17
|-0,48
|