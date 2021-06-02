***MERKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu









***MERKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler MERKOİlgili Şirket Ünvanı MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemiPayları Satışa Konu Şirketin Unvanı MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)MERKO, TRAMERKO91A5 6.556.591 9,9342Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Merko Holding A.Ş. / 3.084.369 TL - Alistair Baran Blake / 3.472.222 TLİşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları Baz fiyat (base price) 5,76 TL, en düşük fiyat (minimum price) 4,61 TL, en yüksek fiyat (maximum price) 6,91 TLİşlem Tarihi 03.06.2021İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.Ek AçıklamalarPayları Ana Pazar'da işlem gören Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 66.000.000 TL olan sermayesinin 72.556.591 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek toplam 6.556.591 TL nominal değerli paylardan 3.084.369 TL nominal değerli kısmının 13,21 TL fiyattan Merko Holding A.Ş.'ye, 3.472.222 TL nominal değerli gelen kısmının ise 5,76 TL fiyattan Alistair Baran Blake'e tahsisli olarak satışı, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 03/06/2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank dışında yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939684BIST