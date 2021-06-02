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***MERKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu

02.06.2021 18:13



***MERKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )

Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler MERKO
İlgili Şirket Ünvanı MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Toptan Alış Satış İşlemi
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
MERKO, TRAMERKO91A5 6.556.591 9,9342

Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Merko Holding A.Ş. / 3.084.369 TL - Alistair Baran Blake / 3.472.222 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları Baz fiyat (base price) 5,76 TL, en düşük fiyat (minimum price) 4,61 TL, en yüksek fiyat (maximum price) 6,91 TL
İşlem Tarihi 03.06.2021
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.

Ek Açıklamalar
Payları Ana Pazar'da işlem gören Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 66.000.000 TL olan sermayesinin 72.556.591 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek toplam 6.556.591 TL nominal değerli paylardan 3.084.369 TL nominal değerli kısmının 13,21 TL fiyattan Merko Holding A.Ş.'ye, 3.472.222 TL nominal değerli gelen kısmının ise 5,76 TL fiyattan Alistair Baran Blake'e tahsisli olarak satışı, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 03/06/2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank dışında yapılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939684


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MZHLD 38,58 1.962.372 % 9,98  
VAKKO 13,00 71.213.743 % 9,98  
EPLAS 27,60 3.400.453 % 9,96  
EUKYO 5,98 5.855.213 % 9,93  
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Riyal 2,2855 2,2970 % 0,92  
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Altın Ons 1.906 1.906 5,43  
Altın Gr. 527 527 6,36  
Cumhuriyet 3.482 3.535 45,00  
Tam 3.469 3.557 47,40  
Yarım 1.677 1.721 22,93  
Çeyrek 841 860 11,46  
Gümüş.Ons 28,06 28,09 0,18  
Gümüş Gr. 7,76 7,77 0,12  
B. Petrol 71,11 71,11 0,86  
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