***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.04.2020 10:42
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838838
BIST
11:2997.792
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 1.543,00
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.433
En Düşük
97.601
11:296,9511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9526
En Düşük
6,9073
11:297,5342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,5025
11:29378,92
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -4,85
|Açılış
|: 378,92
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
374,99
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,20
|154.689
|% 10,00
|
|QNBFB
|52,00
|884.676
|% 9,94
|
|RAYSG
|4,12
|3.523.169
|% 9,87
|
|HALKS
|3,68
|115.482
|% 9,85
|
|EKIZ
|4,59
|404.521
|% 9,81
|
|TSPOR
|4,41
|8.511.124
|% -10,00
|
|YONGA
|10,53
|11.583
|% -7,22
|
|IDGYO
|3,36
|4.389.988
|% -6,67
|
|IHEVA
|1,77
|16.711.339
|% -6,35
|
|BMELK
|2,40
|218.618
|% -6,25
|
|PGSUS
|49,38
|652.864.429
|% -1,08
|
|ASELS
|27,28
|319.602.817
|% 2,33
|
|AKBNK
|5,79
|319.167.667
|% 2,48
|
|THYAO
|10,45
|302.183.166
|% 2,85
|
|GARAN
|8,46
|248.825.898
|% 2,55
|
|KARSN
|1,47
|134.602.756
|% 6,52
|
|IHLAS
|0,66
|61.584.831
|% -1,49
|
|IHLGM
|1,07
|66.254.282
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,01
|119.403.482
|% 3,08
|
|AKBNK
|5,79
|319.167.667
|% 2,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6165
|8,6597
|% -0,10
|
|Frank
|7,1235
|7,1664
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8435
|1,8527
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.694
|-24,41
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-5,12
|
|Cumhuriyet
|2.428
|2.483
|-40,60
|
|Tam
|2.495
|2.555
|-41,70
|
|Yarım
|1.214
|1.243
|-20,30
|
|Çeyrek
|609
|622
|-10,10
|
|Gümüş.Ons
|15,20
|15,25
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,07
|
|B. Petrol
|27,89
|27,89
|0,07
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