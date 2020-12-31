***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.12.2020 10:49
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895963
BIST
15:041.478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,94
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.472
15:047,4134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0302
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
15:049,1107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0466
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
15:04451,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,72
|Açılış
|: 450,98
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler15:04
|MAALT
|111,10
|41.235.647
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|511.594
|% 10,00
|
|CRFSA
|78,15
|75.243.042
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.085.129
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.085.129
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,32
|805.330
|% -9,97
|
|BRMEN
|3,46
|884.573
|% -9,90
|
|YAYLA
|4,39
|109.205.409
|% -9,86
|
|SODSN
|26,20
|286.279
|% -9,53
|
|GUBRF
|86,10
|2.415.382.633
|% 2,44
|
|SISE
|7,34
|1.168.118.761
|% 0,82
|
|ARZUM
|24,96
|1.166.315.520
|% -8,71
|
|GARAN
|10,33
|832.966.884
|% -0,39
|
|ZOREN
|2,82
|527.912.668
|% 4,44
|
|ZOREN
|2,82
|527.912.668
|% 4,44
|
|SISE
|7,34
|1.168.118.761
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,13
|279.231.311
|% -0,93
|
|TSKB
|1,79
|195.990.667
|% -0,56
|
|YKBNK
|3,09
|331.762.896
|% 0,00
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4120
|7,4134
|% 0,41
|
|Euro
|9,1002
|9,1107
|% 0,51
|
|Sterlin
|10,0815
|10,1321
|% 0,57
|
|Frank
|8,3773
|8,4277
|% 0,49
|
|Riyal
|1,9689
|1,9787
|% 0,34
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|0,67
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,69
|
|Cumhuriyet
|3.002
|3.047
|43,00
|
|Tam
|2.992
|3.067
|46,92
|
|Yarım
|1.446
|1.484
|22,70
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,34
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,50
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,35
|0,02
|
|B. Petrol
|51,23
|51,23
|-0,40
|
Seans Raporu
15:04
daha fazla
-
15:16SELEC
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 13.71 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 324, 890 adet işlem
-
15:15MERKO
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 8.61 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 718, 120 adet işlem
-
15:14POLHO
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 3.84 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 499, 508 adet işlem
-
15:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, BIMAS, ASELS
-
15:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, AKBNK, KOZAL