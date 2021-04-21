***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 10:31
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929854
BIST
10:391.354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -10,92
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.351
10:398,1500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0428
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1577
En Düşük
8,0986
10:399,8094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0405
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8120
En Düşük
9,7531
10:39466,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,91
|Açılış
|: 466,73
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,54
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler10:39
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|6.283.978
|% 9,52
|
|FENER
|34,64
|56.483.950
|% 8,25
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|CASA
|115,00
|280.370
|% 6,98
|
|BJKAS
|9,00
|8.391.312
|% -10,00
|
|SANEL
|4,05
|436.109
|% -9,19
|
|DIRIT
|5,00
|28.590
|% -9,09
|
|ANELE
|4,51
|34.469.386
|% -8,89
|
|MERIT
|155,00
|83.235
|% -8,88
|
|PETKM
|6,48
|330.790.933
|% -1,37
|
|GARAN
|7,00
|216.381.670
|% -1,27
|
|EREGL
|18,14
|181.645.842
|% -0,49
|
|KRDMD
|7,28
|127.159.697
|% 1,11
|
|KOZAL
|108,50
|96.525.366
|% -0,46
|
|PETKM
|6,48
|330.790.933
|% -1,37
|
|YKBNK
|2,07
|92.050.792
|% -2,36
|
|EKGYO
|1,83
|67.008.417
|% -0,54
|
|GARAN
|7,00
|216.381.670
|% -1,27
|
|PEKGY
|1,38
|41.496.285
|% -5,48
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1443
|8,1500
|% 0,53
|
|Euro
|9,7939
|9,8094
|% 0,41
|
|Sterlin
|11,2936
|11,3502
|% 0,21
|
|Frank
|8,8377
|8,8910
|% 0,19
|
|Riyal
|2,1631
|2,1739
|% 0,34
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|3,82
|
|Altın Gr.
|467
|467
|3,10
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,82
|0,07
|
|B. Petrol
|66,44
|66,44
|-0,13
|