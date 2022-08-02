***MERKO* *FRIGO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.08.2022 10:30
***MERKO******FRIGO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [FRIGO]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında
01.08.2022 tarih 2022/14 numaralı yönetim kurulu kararına istinaden karara bağlanan Freeze-Dry yatırımı için finansal ortaklık opsiyonlarının da dahil olduğu yurtdışında yerleşik yabancı yatırımcılardan gelen teklif ve taleplerin değerlendirilmesi amacıyla yapılacak görüşmelerde, Şirketimizi temsil etmek üzere yönetim kurulu başkanımız Sn. Alistair Baran BLAKE'nin yetkilendirilmesine,
Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050931
BIST
10:482.671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 22,99
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.674
En Düşük
2.665
10:4817,9604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 17,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9655
En Düşük
17,9198
10:4818,3056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0562
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,3067
En Düşük
18,2181
10:481.020,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,08
|Açılış
|: 1.020,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler10:48
|KRPLS
|7,51
|214.034.055
|% 9,96
|
|COSMO
|16,53
|258.976
|% 9,83
|
|YEOTK
|21,76
|91.961.793
|% 9,21
|
|ZOREN
|2,28
|182.469.833
|% 9,09
|
|TMSN
|53,20
|137.062.132
|% 8,22
|
|YAYLA
|4,57
|6.024.174
|% -9,86
|
|GRNYO
|3,42
|1.211.528
|% -7,57
|
|BRKO
|2,20
|664.250
|% -6,38
|
|YBTAS
|22.998,90
|160.992
|% -4,17
|
|UZERB
|35,02
|105.095
|% -4,00
|
|THYAO
|53,65
|2.011.595.870
|% 2,48
|
|SISE
|23,28
|1.243.306.631
|% 1,84
|
|SASA
|48,86
|468.606.626
|% 1,24
|
|ASELS
|23,24
|363.044.060
|% 2,29
|
|ODAS
|4,16
|327.590.744
|% 4,00
|
|ZOREN
|2,28
|182.469.833
|% 9,09
|
|ODAS
|4,16
|327.590.744
|% 4,00
|
|AKFGY
|2,69
|164.586.936
|% 5,91
|
|SISE
|23,28
|1.243.306.631
|% 1,84
|
|TSKB
|2,66
|134.391.340
|% 1,92
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9528
|17,9604
|% 0,08
|
|Euro
|18,2908
|18,3056
|% 0,31
|
|Sterlin
|21,8132
|21,9226
|% 0,30
|
|Frank
|18,6621
|18,7745
|% 0,01
|
|Riyal
|4,7622
|4,7860
|% 0,05
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|7,43
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|4,53
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|64,00
|
|Tam
|6.815
|6.870
|14,00
|
|Yarım
|3.321
|3.359
|7,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.679
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,87
|19,90
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,03
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,76
|
Seans Raporu
10:48
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11:03DZGYO
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11:01XU100
Endeks 2, 668 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 78 üstünde . İşlem hacmi 9, 328.00 milyon TL de
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11:01COSMO
Yüzde 9.83 oranında artışla 16.53 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 667 adet işlem
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11:00YYAPI
Yüzde 4.08 oranında artışla 1.02 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 077, 803 adet işlem