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***MERKO* *FRIGO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.08.2022 10:30
***MERKO* *FRIGO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MERKO******FRIGO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [FRIGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında
01.08.2022 tarih 2022/14 numaralı yönetim kurulu kararına istinaden karara bağlanan Freeze-Dry yatırımı için finansal ortaklık opsiyonlarının da dahil olduğu yurtdışında yerleşik yabancı yatırımcılardan gelen teklif ve taleplerin değerlendirilmesi amacıyla yapılacak görüşmelerde, Şirketimizi temsil etmek üzere yönetim kurulu başkanımız Sn. Alistair Baran BLAKE'nin yetkilendirilmesine,
Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050931


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