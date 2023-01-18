***MERKO* *FRIGO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2023 17:35
***MERKO******FRIGO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [FRIGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Freeze-dry Yatırımına ilişkin olarak ilgili projenin konumlanacağı arsamızın imar işlemleri devam etmekte olup, ilgili merasimin tamamlanmasına müteakip oluşan imar planına göre alt yapı çalışmalarına başlanacaktır. Arsamızın nihai çalışmalarının son çeyrekte sonuçlanacağı öngörülmektedir. Konuya ilişkin ayrıntılar bu aşamada netleşecektir.
Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103036
BIST
17:595.384
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 69,14
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
17:5918,7947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0272
|Açılış
|: 19,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
17:5920,3616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1008
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4662
En Düşük
20,1554
17:591.157,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,38
|Açılış
|: 1.157,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.163,82
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MARTI
|4,73
|94.426.580
|% 10,00
|
|DURDO
|48,64
|24.045.849
|% 10,00
|
|BRKSN
|12,99
|13.104.550
|% 9,99
|
|ONCSM
|49,76
|3.006.848
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.645.221
|% 9,98
|
|ATSYH
|101,10
|5.074.008
|% -8,92
|
|DIRIT
|6,15
|590.438
|% -6,82
|
|ZEDUR
|58,15
|2.284.666
|% -6,51
|
|UMPAS
|4,89
|1.608.831
|% -5,42
|
|COSMO
|119,80
|2.833.825
|% -4,08
|
|THYAO
|149,10
|13.193.241.910
|% 1,15
|
|ASELS
|63,05
|9.402.311.909
|% 7,05
|
|EREGL
|40,58
|8.981.014.546
|% -0,78
|
|KOZAL
|565,00
|6.139.445.154
|% 1,58
|
|TUPRS
|586,00
|5.162.450.464
|% 2,88
|
|EKGYO
|8,42
|3.948.156.679
|% -1,98
|
|YKBNK
|9,66
|3.530.632.087
|% -1,33
|
|SKBNK
|2,88
|733.533.861
|% 2,13
|
|PETKM
|18,24
|4.424.776.849
|% -0,98
|
|AKBNK
|17,36
|4.193.006.340
|% -0,91
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7918
|18,7947
|% 0,14
|
|Euro
|20,3536
|20,3616
|% 0,50
|
|Sterlin
|23,2163
|23,3328
|% 1,02
|
|Frank
|20,5161
|20,6397
|% 1,18
|
|Riyal
|4,9892
|5,0142
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|7,35
|
|Altın Gr.
|1.159
|1.159
|6,92
|
|Cumhuriyet
|7.838
|7.957
|32,00
|
|Tam
|7.855
|7.925
|41,00
|
|Yarım
|3.827
|3.878
|20,00
|
|Çeyrek
|1.919
|1.939
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,09
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,57
|14,59
|0,14
|
|B. Petrol
|87,70
|87,70
|1,78
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, SASA, KOZAA
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 36 artarak (% 0.96 ) 4, 779
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SDTTR, BEYAZ, FLAP, CEOEM, PRDGS, PCILT, YESIL, EDATA, YYAPI, MARTI
-
17:58
PENGD, ONCSM, PAPIL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
VKING, ENSRI, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında