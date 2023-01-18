***MERKO* *FRIGO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERKO******FRIGO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [FRIGO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Freeze-dry Yatırımına ilişkin olarak ilgili projenin konumlanacağı arsamızın imar işlemleri devam etmekte olup, ilgili merasimin tamamlanmasına müteakip oluşan imar planına göre alt yapı çalışmalarına başlanacaktır. Arsamızın nihai çalışmalarının son çeyrekte sonuçlanacağı öngörülmektedir. Konuya ilişkin ayrıntılar bu aşamada netleşecektir.Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103036BIST