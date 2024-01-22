***MERKO* *FRIGO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERKO******FRIGO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [FRIGO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin iştiraki Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Şirket sermayesinde sahip olduğumuz %20.79 oranındaki 30.587.499,94 adet mevcut payların, 15.800.000 adedinin 6,12-6,51 aralığından borsa dışında satılması neticesinde,Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Şirket sermayesinde sahip olduğumuz pay miktarı 14.787.499,94 adete oranı ise %10,05 sınırındadır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242033BIST