***MERKO* *IMASM* *ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
22.08.2023 14:14
***MERKO******IMASM******ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [IMASM, MERKO, ZOREN]
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Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
IMAS MAKINA 43 23/08/2023
MERKO GIDA 85 23/08/2023
ZORLU ENERJI 31 23/08/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188186
BIST
'
17:027.730
En Düşük
|Değişim
|: -0,86%
|| -66,70
|Açılış
|: 7.856
|
|Önceki Kapanış
|: 7.797
|
7.691
En Yüksek
7.903
17:0227,2018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0597
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1950
|
27,2792
En Düşük
27,0969
17:0229,5526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0475
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
30,0604
En Düşük
29,4012
17:021.655,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,53
|Açılış
|: 1.654,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,60
|
1.665,39
En Düşük
1.651,18
BIST En Aktif Hisseler16:59
|PKENT
|150,70
|95.412.509
|% 10,00
|
|NETAS
|47,32
|18.249.858
|% 10,00
|
|TBORG
|43,12
|3.185.964
|% 10,00
|
|UMPAS
|5,50
|1.372.630
|% 10,00
|
|QNBFL
|258,50
|1.041.497
|% 10,00
|
|TETMT
|1.255,50
|11.536.790
|% -10,00
|
|INGRM
|861,10
|19.472.915
|% -9,99
|
|GSDDE
|9,26
|176.783.826
|% -9,83
|
|HKTM
|74,15
|308.073.966
|% -9,46
|
|EUYO
|15,32
|14.195.492
|% -8,48
|
|TUPRS
|140,60
|12.190.748.534
|% 0,64
|
|THYAO
|254,30
|10.058.500.233
|% -1,81
|
|EREGL
|44,38
|6.551.122.795
|% -1,38
|
|TCELL
|58,95
|5.745.189.141
|% 3,69
|
|KOZAL
|27,16
|4.387.647.241
|% 2,49
|
|YKBNK
|15,30
|4.336.388.620
|% -4,43
|
|ZOREN
|4,99
|1.280.346.887
|% 0,60
|
|EKGYO
|8,79
|2.241.976.344
|% -2,66
|
|SKBNK
|3,97
|975.052.163
|% -1,73
|
|ODAS
|12,55
|2.341.974.105
|% 1,78
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1956
|27,2013
|% 0,22
|
|Euro
|29,5255
|29,5391
|% -0,21
|
|Sterlin
|34,5051
|34,6782
|% -0,05
|
|Frank
|30,7759
|30,9613
|% 0,00
|
|Riyal
|7,2301
|7,2663
|% 0,22
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-2,21
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.653
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|11.426
|11.598
|55,00
|
|Tam
|11.168
|11.249
|3,00
|
|Yarım
|5.601
|5.650
|1,00
|
|Çeyrek
|2.792
|2.825
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,27
|23,29
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,31
|20,32
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,40
|84,40
|-0,06
|
Seans Raporu
16:59
daha fazla
-
17:14XU100
Endeks 7, 732 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 83 altında . İşlem hacmi 132, 321.00 milyon TL de
-
17:13AVTUR
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 7.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 131, 046 adet işlem
-
17:12ELITE
Yüzde -4.34 oranında düşüşle 29.54 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 346, 541 adet işlem
-
17:11GZNMI
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 24.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 771, 476 adet işlem
-
17:10KTLEV
Yüzde -6.30 oranında düşüşle 64.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 498, 636 adet işlem