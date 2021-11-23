***MERKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.11.2021 11:58
***MERKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MERKO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Resul Berk tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979161
BIST
13:421.781
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 25,17
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
13:4212,3899
En Yüksek
|Değişim
|: 8,62%
|| 0,9837
|Açılış
|: 12,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
12,4836
En Düşük
11,3504
13:4213,9635
En Yüksek
|Değişim
|: 8,90%
|| 1,1410
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,0641
En Düşük
12,7722
13:42713,47
En Yüksek
|Değişim
|: 7,72%
|| 51,13
|Açılış
|: 713,47
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
724,10
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler13:42
|YBTAS
|12.111,00
|302.775
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|13.975.334
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|149.258.851
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|2.783.092
|% 9,98
|
|KENT
|189,90
|3.661.272
|% 9,96
|
|GESAN
|25,18
|66.906.048
|% -9,94
|
|ADESE
|0,97
|112.336.035
|% -9,35
|
|BASGZ
|11,47
|663.540.388
|% -8,75
|
|SNKRN
|22,60
|167.485
|% -8,13
|
|TACTR
|24,60
|246.775
|% -7,17
|
|KRDMD
|8,65
|2.362.463.310
|% 3,97
|
|SISE
|11,94
|2.219.289.308
|% 6,51
|
|GARAN
|11,82
|1.888.662.475
|% -1,01
|
|EREGL
|23,10
|1.468.247.628
|% 7,14
|
|THYAO
|18,06
|1.209.238.595
|% 2,44
|
|KRDMD
|8,65
|2.362.463.310
|% 3,97
|
|YKBNK
|3,50
|933.632.037
|% -1,13
|
|ODAS
|1,59
|398.667.891
|% -3,05
|
|SISE
|11,94
|2.219.289.308
|% 6,51
|
|GARAN
|11,82
|1.888.662.475
|% -1,01
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,3005
|12,3899
|% 8,62
|
|Euro
|13,8508
|13,9635
|% 8,90
|
|Sterlin
|16,4330
|16,5154
|% 7,90
|
|Frank
|13,1827
|13,2622
|% 8,25
|
|Riyal
|3,2753
|3,2917
|% 8,04
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-8,59
|
|Altın Gr.
|710
|710
|47,39
|
|Cumhuriyet
|4.681
|4.752
|333,00
|
|Tam
|4.662
|4.789
|342,19
|
|Yarım
|2.253
|2.316
|165,53
|
|Çeyrek
|1.130
|1.158
|82,76
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,88
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|9,44
|9,45
|0,58
|
|B. Petrol
|79,00
|79,00
|-0,70
|