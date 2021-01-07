***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların satışının tamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 58.967.161Ulaşılacak Sermaye (TL) 66.000.000Sermaye AzaltımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)MERKO, TRAMERKO91A5 58.967.161 52.967.161,000 89,82484Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)TOPLAM 58.967.161 52.967.161,000 89,82484Sermaye Azaltım Tarihi 21.12.2020Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)MERKO, TRAMERKO91A5 58.967.161 60.000.000,000 1.000,00000 1,00 MERKO, TRAMERKO91A5 Nâma MERKO(RÜÇHAN), TRRMRKO00026 414.474,15Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 58.967.161 60.000.000,000 1.000,00000 414.474,150Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Merko Holding A.Ş. kendi sahip olduğu yeni pay alma haklarının tamamını kulanma ve halka arz süresi bitimi sonrası satılamayan payları satın alma taahhüdü vardır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 21.12.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 04.01.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 03.12.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.12.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 23.09.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 03.12.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 23.12.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 22.12.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 58.967.161 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 52.967.161 TL tutarında azaltılarak 6.000.000 TL'ye düşürülmesine ve bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 60.000.000 TL tutarda sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 66.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 21.12.2020 – 04.01.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 414.474,150TL olup, bu paylar 07.01.2021 ve 08.01.2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 1 TL'den düşük olmamak üzere Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacağı 05.01.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformudan duyurulmuşturSöz konusu yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan 414.474,150 TL nominal değerli payların tamamının satışı bugün(07.01.2021) tamamlanmıştır.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897664BIST