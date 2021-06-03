***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artışının Tamamlanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.05.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Mevcut Sermaye (TL) 66.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 72.556.591Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)MERKO, TRAMERKO91A5 66.000.000 6.556.591 9,93422 MERKO, TRAMERKO91A5 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 66.000.000 6.556.591,000 9,93422Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Merko Holding A.Ş.'ne 3.084.369 adet pay, Allistair Baran BLAKE'e 3.472.222 adet pay tahsis edilecektir.Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarYukarıda belirtilenlerden farklı olarak yatırımcıları/ortakları ilgilendiren bir hak kullanımı söz konusu mu? EvetSöz konusu hak kullanımına ilişkin açıklama Alistair Baran BLAKE' tahsis edilecek paylarla ilgili olarak isteyen pay sahipleri AK Yatırım Menkul Değer A.Ş.'ne başvurarak Alistair Baran BLAKE'e tahsis edilen fiyattan(5,76TL ) payları oranında alım yapabileceklerdir.Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 19.01.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 20.05.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarMerko Holding A.Ş'nin Şirketmize koymuş olduğu 40. 744.519,27 TL nakdi sermaey avansı ve Şirketimiz yönetim kurulu başkanı Alistair Baran BLAKE tarafından Şirketimze verilen 20.000.000 TL nakdi borca karşılık , 1 TL nominal değerli paylar için Merko Holding A.Ş.'ne 13,21 TL fiyattan 3.084.369 adet, Alistair Baran BLAKE'e 5,76 TL fiyattan 3.472.222 adet satış işlemi bugün (03.06.2021) Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarında tamamlanmıştır.Tahsisli sermaye artışıı ile Merko Holding A.Ş. tarafından Şirketimze koyulan 40.744.519,27 TL sermaye avansı ve Alistair Baran BLAE tarafından Şirketimize verilen 20.000.000 TL borç ile birlikte toplam 60.744.519,27 TL fon girişi sağlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunulurEklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadili.pdfEK: 2 İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939839BIST