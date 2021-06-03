***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.06.2021 14:07
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artışının Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.05.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 66.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 72.556.591
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
MERKO, TRAMERKO91A5 66.000.000 6.556.591 9,93422 MERKO, TRAMERKO91A5 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 66.000.000 6.556.591,000 9,93422
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Merko Holding A.Ş.'ne 3.084.369 adet pay, Allistair Baran BLAKE'e 3.472.222 adet pay tahsis edilecektir.
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Yukarıda belirtilenlerden farklı olarak yatırımcıları/ortakları ilgilendiren bir hak kullanımı söz konusu mu? Evet
Söz konusu hak kullanımına ilişkin açıklama Alistair Baran BLAKE' tahsis edilecek paylarla ilgili olarak isteyen pay sahipleri AK Yatırım Menkul Değer A.Ş.'ne başvurarak Alistair Baran BLAKE'e tahsis edilen fiyattan(5,76TL ) payları oranında alım yapabileceklerdir.
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 19.01.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 20.05.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Merko Holding A.Ş'nin Şirketmize koymuş olduğu 40. 744.519,27 TL nakdi sermaey avansı ve Şirketimiz yönetim kurulu başkanı Alistair Baran BLAKE tarafından Şirketimze verilen 20.000.000 TL nakdi borca karşılık , 1 TL nominal değerli paylar için Merko Holding A.Ş.'ne 13,21 TL fiyattan 3.084.369 adet, Alistair Baran BLAKE'e 5,76 TL fiyattan 3.472.222 adet satış işlemi bugün (03.06.2021) Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarında tamamlanmıştır.
Tahsisli sermaye artışıı ile Merko Holding A.Ş. tarafından Şirketimze koyulan 40.744.519,27 TL sermaye avansı ve Alistair Baran BLAE tarafından Şirketimize verilen 20.000.000 TL borç ile birlikte toplam 60.744.519,27 TL fon girişi sağlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadili.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939839
BIST