METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
21.06.2022 16:03
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038427
BIST
16:562.575
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 35,53
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.577
En Düşük
2.551
16:5617,3385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 17,3520
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,5404
En Düşük
17,2805
16:5618,3230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1004
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5969
En Düşük
18,1722
16:561.025,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,76
|Açılış
|: 1.025,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler16:56
|AKMGY
|49,72
|10.472.959
|% 10,00
|
|MAKIM
|11,70
|3.082.927
|% 9,96
|
|ULUSE
|184,30
|40.506.309
|% 9,96
|
|RODRG
|18,45
|3.696.618
|% 9,95
|
|ETYAT
|3,32
|11.274.405
|% 9,93
|
|SNKRN
|29,62
|867.896
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,97
|430.441
|% -8,05
|
|DIRIT
|2,79
|66.462
|% -3,79
|
|RYSAS
|8,27
|7.328.807
|% -3,50
|
|KENT
|170,20
|290.126
|% -3,46
|
|THYAO
|52,00
|3.765.378.860
|% 2,26
|
|EREGL
|28,80
|3.363.104.355
|% 3,15
|
|SISE
|22,70
|1.645.286.949
|% 1,34
|
|SASA
|45,90
|1.322.917.111
|% 0,83
|
|KRDMD
|13,04
|1.150.619.454
|% 2,68
|
|ODAS
|3,22
|607.965.070
|% 4,21
|
|YKBNK
|5,00
|916.332.025
|% 2,67
|
|EKGYO
|2,65
|344.611.203
|% 1,15
|
|AKBNK
|9,19
|1.150.122.689
|% 1,55
|
|EREGL
|28,80
|3.363.104.355
|% 3,15
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3330
|17,3385
|% 0,04
|
|Euro
|18,2979
|18,3230
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,2343
|21,3408
|% 0,31
|
|Frank
|17,8822
|17,9899
|% 0,23
|
|Riyal
|4,6087
|4,6319
|% 0,06
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|-0,42
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-1,62
|
|Cumhuriyet
|6.813
|6.915
|5,00
|
|Tam
|6.788
|6.889
|-15,00
|
|Yarım
|3.333
|3.369
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.684
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,83
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|0,10
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,28
|
Seans Raporu
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