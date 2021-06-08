***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
08.06.2021 15:11
***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.06.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Olağan Genel Kurul Toplantısı neticesinde belirlenen Yönetim Kurulu'nun 08.06.2021 tarihli kararı ile Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu'nun bünyesinde oluşturulmuş olan Komitelerdeki görev dağılımı aşağıdadır.
Yönetim Kurulu:
Ad/ Soyad
Görevi
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU
Yönetim Kurulu Başkanı
Özgür AYYILDIZ Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Çağla ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi
Lokman KONDAKÇI Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet HAVUZ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Komiteler:
Komitenin Adı Komite Üyesi Adı Görevi
Kurumsal Yönetim Uyum Komitesi Lokman KONDAKÇI Başkan
Kurumsal Yönetim Uyum Komitesi Ahmet HAVUZ Üye
Kurumsal Yönetim Uyum Komitesi Fakı Buluç DEMİREL Üye
Denetlemeden Sorumlu Komite Ahmet HAVUZ Başkan
Denetlemeden Sorumlu Komite Lokman KONDAKÇI Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi Ahmet HAVUZ Başkan
Riskin Erken Saptanması Komitesi Lokman KONDAKÇI Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941037
BIST