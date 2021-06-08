***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 07.06.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Olağan Genel Kurul Toplantısı neticesinde belirlenen Yönetim Kurulu'nun 08.06.2021 tarihli kararı ile Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu'nun bünyesinde oluşturulmuş olan Komitelerdeki görev dağılımı aşağıdadır.Yönetim Kurulu:Ad/ SoyadGöreviFatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSUYönetim Kurulu BaşkanıÖzgür AYYILDIZ Yönetim Kurulu Başkan VekiliÇağla ÖZTÜRK Yönetim Kurulu ÜyesiLokman KONDAKÇI Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiAhmet HAVUZ Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiKomiteler:Komitenin Adı Komite Üyesi Adı GöreviKurumsal Yönetim Uyum Komitesi Lokman KONDAKÇI BaşkanKurumsal Yönetim Uyum Komitesi Ahmet HAVUZ ÜyeKurumsal Yönetim Uyum Komitesi Fakı Buluç DEMİREL ÜyeDenetlemeden Sorumlu Komite Ahmet HAVUZ BaşkanDenetlemeden Sorumlu Komite Lokman KONDAKÇI ÜyeRiskin Erken Saptanması Komitesi Ahmet HAVUZ BaşkanRiskin Erken Saptanması Komitesi Lokman KONDAKÇI Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941037BIST