***METRO* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
02.11.2020 18:48
***METRO******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
02.11.2020 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş (METRO) payları ile ilgili olarak 2,14-2,29 TL fiyat aralığından 984.131 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş (METRO) sermayesindeki paylarımız 02.11.2020 tarihi itibariyle % 2,87 olmuştur.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
02/11/2020 984.131 0 984.131 7.629.069 8.613.200 % 2,54 % 2,54 % 2,87 % 2,87
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885520
BIST
18:001.134
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 21,22
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.143
En Düşük
1.118
18:008,4310
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0854
|Açılış
|: 8,4460
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4449
En Düşük
8,3137
18:009,8258
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,1548
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,8401
En Düşük
9,6704
18:00512,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 8,37
|Açılış
|: 512,65
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
513,74
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KARTN
|1.994,00
|13.483.428
|% 10,00
|
|RYGYO
|4,84
|89.796.195
|% 10,00
|
|MAALT
|84,15
|8.599.488
|% 10,00
|
|DIRIT
|2,64
|1.902.298
|% 10,00
|
|KRDMD
|3,41
|1.485.632.015
|% 10,00
|
|BURVA
|71,55
|5.296.132
|% -10,00
|
|YAPRK
|34,20
|1.176.057
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|1.562.328
|% -10,00
|
|ARTI
|6,57
|767.842
|% -10,00
|
|FORMT
|5,24
|6.450.229
|% -9,97
|
|TSKB
|2,55
|5.372.138.775
|% 0,00
|
|THYAO
|9,41
|1.916.355.261
|% 4,32
|
|ASELS
|17,63
|1.766.825.685
|% 5,25
|
|SISE
|6,36
|1.678.302.149
|% 3,75
|
|KRDMD
|3,41
|1.485.632.015
|% 10,00
|
|TSKB
|2,55
|5.372.138.775
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,41
|1.485.632.015
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,74
|533.492.335
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,71
|504.528.381
|% -5,52
|
|SISE
|6,36
|1.678.302.149
|% 3,75
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4290
|8,4310
|% 1,02
|
|Euro
|9,8080
|9,8258
|% 1,60
|
|Sterlin
|10,8367
|10,8910
|% 0,58
|
|Frank
|9,1215
|9,1764
|% 0,61
|
|Riyal
|2,2405
|2,2517
|% 0,99
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|14,21
|
|Altın Gr.
|513
|513
|8,58
|
|Cumhuriyet
|3.398
|3.450
|60,00
|
|Tam
|3.383
|3.467
|51,34
|
|Yarım
|1.635
|1.677
|24,84
|
|Çeyrek
|820
|839
|12,42
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,15
|
|B. Petrol
|38,36
|38,36
|0,42
|
Seans Raporu
18:00
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 5 artarak (% 1.65 ) 1, 017
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, MAALT, ETYAT, LUKSK, TKNSA, KERVN, RYGYO, RHEAG, PRZMA, EUYO
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GLYHO, TACTR, POLTK, ATSYH, ITTFH, BURVA, EMNIS, ARTI, MERKO
-
17:59
SANFM, GLBMD, INVEO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
DENGE, YAPRK, ARTI değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında