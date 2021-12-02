***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.12.2021 10:09
***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980624
BIST
13:071.879
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 21,93
|Açılış
|: 1.864
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
1.883
En Düşük
1.864
13:0713,4117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1048
|Açılış
|: 13,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,5311
En Düşük
13,1456
13:0715,2332
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1692
|Açılış
|: 15,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,3540
En Düşük
14,9048
13:07765,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 3,73
|Açılış
|: 765,06
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
773,65
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler13:07
|ERBOS
|137,50
|156.613.448
|% 10,00
|
|MIATK
|37,18
|2.976.371
|% 10,00
|
|ISATR
|311.692,00
|311.692
|% 10,00
|
|ISBTR
|51.243,50
|2.562.175
|% 10,00
|
|ZRGYO
|2,65
|62.677.692
|% 9,96
|
|UZERB
|36,00
|975.024
|% -10,00
|
|DOBUR
|191,10
|8.524.971
|% -9,99
|
|RALYH
|17,31
|3.008.565
|% -9,98
|
|NUGYO
|8,97
|31.300.643
|% -4,57
|
|COSMO
|9,55
|382.686
|% -4,50
|
|KRDMD
|9,13
|1.036.239.893
|% 1,90
|
|THYAO
|18,40
|880.509.744
|% -0,05
|
|GARAN
|11,69
|831.494.500
|% 0,43
|
|SISE
|13,24
|729.787.121
|% 2,08
|
|EREGL
|23,60
|700.353.126
|% 2,88
|
|EKGYO
|2,36
|510.167.821
|% 3,51
|
|YKBNK
|3,34
|578.323.994
|% 1,21
|
|SKBNK
|1,19
|202.066.007
|% 2,59
|
|TSKB
|1,50
|177.415.883
|% 0,67
|
|KRDMD
|9,13
|1.036.239.893
|% 1,90
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4062
|13,4117
|% 0,79
|
|Euro
|15,1693
|15,2332
|% 1,12
|
|Sterlin
|17,8062
|17,8955
|% 1,15
|
|Frank
|14,5153
|14,6028
|% 0,80
|
|Riyal
|3,5632
|3,5811
|% 0,75
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-3,38
|
|Altın Gr.
|765
|765
|3,63
|
|Cumhuriyet
|5.062
|5.138
|-6,00
|
|Tam
|5.035
|5.167
|-16,78
|
|Yarım
|2.434
|2.499
|-8,12
|
|Çeyrek
|1.221
|1.250
|-4,06
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,37
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,64
|9,65
|0,13
|
|B. Petrol
|70,60
|70,60
|1,73
|