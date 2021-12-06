***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2021 10:01
***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981067
BIST
14:161.912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,04
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.925
En Düşük
1.899
14:1613,7739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0553
|Açılış
|: 13,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
14:1615,5756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0394
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
14:16789,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,52
|Açılış
|: 789,19
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler14:16
|ACSEL
|22,66
|15.893.632
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|157.720
|% 10,00
|
|RAYSG
|14,96
|4.007.820
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.347,40
|505.906
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.265.596
|% 10,00
|
|DOBUR
|154,80
|443.347
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|936.723
|% -9,99
|
|RALYH
|14,03
|5.841.755
|% -9,95
|
|KTSKR
|32,60
|266.255.808
|% -8,73
|
|EDATA
|13,76
|39.931.280
|% -8,57
|
|GARAN
|11,82
|1.953.361.460
|% 1,37
|
|THYAO
|18,57
|907.120.169
|% 0,22
|
|PETKM
|8,47
|821.175.778
|% 3,29
|
|YKBNK
|3,52
|803.048.704
|% 2,33
|
|SISE
|13,13
|781.793.838
|% -0,91
|
|TSKB
|1,64
|479.719.414
|% 3,14
|
|YKBNK
|3,52
|803.048.704
|% 2,33
|
|ODAS
|1,66
|276.715.230
|% 1,84
|
|GARAN
|11,82
|1.953.361.460
|% 1,37
|
|SKBNK
|1,22
|177.506.330
|% 0,83
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7698
|13,7739
|% 0,40
|
|Euro
|15,5601
|15,5756
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,2141
|18,3055
|% 0,58
|
|Frank
|14,8813
|14,9710
|% -0,02
|
|Riyal
|3,6596
|3,6779
|% 0,37
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-1,09
|
|Altın Gr.
|789
|789
|2,65
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|-3,00
|
|Tam
|5.190
|5.320
|0,97
|
|Yarım
|2.509
|2.573
|0,47
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,38
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,67
|71,67
|1,79
|
Seans Raporu
14:16
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-
14:31ORCAY
Yüzde 9.95 oranında artışla 17.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 879, 625 adet işlem
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14:30KONYA
Yüzde 4.49 oranında artışla 1, 035.90 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 812 adet işlem
-
14:29FMIZP
Yüzde 6.48 oranında artışla 136.40 lira fiyatla işlem gören hissede 325, 024 adet işlem
-
14:28XU100
Endeks 1, 909 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 18, 156.00 milyon TL de
-
14:28IDGYO
Yüzde -3.14 oranında düşüşle 2.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 417, 837 adet işlem