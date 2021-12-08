***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.12.2021 10:03
***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [METUR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981786
BIST
11:202.004
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 22,47
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.990
11:2013,6525
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1624
|Açılış
|: 13,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,6562
En Düşük
13,4450
11:2015,4228
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,2057
|Açılış
|: 15,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,4320
En Düşük
15,1751
11:20783,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 9,28
|Açılış
|: 783,66
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler11:18
|BAGFS
|13,97
|10.139.154
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,76
|2.185.018
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|16.085.928
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|15.340.168
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|SELVA
|10,52
|9.167.390
|% -9,93
|
|MMCAS
|5,55
|83.250
|% -7,04
|
|SISE
|14,88
|1.464.625.888
|% 1,43
|
|THYAO
|20,14
|1.452.392.561
|% 4,90
|
|ASELS
|24,02
|1.137.941.736
|% 4,07
|
|GARAN
|11,89
|675.119.447
|% 0,51
|
|YKBNK
|3,62
|654.597.496
|% 1,40
|
|YKBNK
|3,62
|654.597.496
|% 1,40
|
|SISE
|14,88
|1.464.625.888
|% 1,43
|
|SKBNK
|1,23
|95.669.289
|% 0,82
|
|THYAO
|20,14
|1.452.392.561
|% 4,90
|
|EKGYO
|2,42
|166.957.034
|% 0,83
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6316
|13,6445
|% 1,14
|
|Euro
|15,4004
|15,4226
|% 1,35
|
|Sterlin
|18,0170
|18,1074
|% 1,16
|
|Frank
|14,7104
|14,7990
|% 1,25
|
|Riyal
|3,6259
|3,6441
|% 1,15
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|2,13
|
|Altın Gr.
|785
|785
|10,27
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,44
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,86
|0,09
|
|B. Petrol
|74,89
|74,89
|-0,55
|