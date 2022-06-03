***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.06.2022 12:40
***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034507
BIST
13:362.608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 6,25
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.602
13:3616,5087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0547
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5181
En Düşük
16,4364
13:3617,7610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0624
|Açılış
|: 17,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
13:36989,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,61
|Açılış
|: 989,57
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler13:36
|DOKTA
|26,76
|4.716.666
|% 9,94
|
|MZHLD
|96,95
|5.092.008
|% 9,42
|
|HEDEF
|6,89
|73.104.247
|% 9,37
|
|SERVE
|26,50
|304.082
|% 8,16
|
|GZNMI
|33,72
|31.301.270
|% 7,73
|
|KRSTL
|6,77
|4.714.919
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,55
|215.401.239
|% -9,60
|
|AVGYO
|2,75
|8.667.759
|% -4,84
|
|MNDRS
|3,19
|10.020.432
|% -4,49
|
|METUR
|4,19
|12.356.751
|% -4,34
|
|SASA
|42,34
|2.310.181.647
|% 5,32
|
|THYAO
|49,06
|1.877.034.452
|% -1,09
|
|KARSN
|7,11
|1.703.514.122
|% -1,11
|
|KRDMD
|15,19
|1.001.793.795
|% -0,26
|
|EREGL
|34,82
|901.842.945
|% 0,40
|
|KARSN
|7,11
|1.703.514.122
|% -1,11
|
|DOHOL
|3,92
|534.521.973
|% 1,82
|
|EKGYO
|2,81
|311.236.234
|% 0,00
|
|TSKB
|2,15
|197.674.393
|% 2,38
|
|AKBNK
|8,75
|614.187.612
|% -0,91
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5035
|16,5087
|% 0,33
|
|Euro
|17,7314
|17,7610
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,6851
|20,7889
|% 0,22
|
|Frank
|17,1378
|17,2410
|% 0,13
|
|Riyal
|4,3867
|4,4087
|% 0,25
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-3,37
|
|Altın Gr.
|990
|990
|0,78
|
|Cumhuriyet
|6.558
|6.657
|-7,00
|
|Tam
|6.529
|6.693
|-6,71
|
|Yarım
|3.156
|3.238
|-3,25
|
|Çeyrek
|1.583
|1.619
|-1,63
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|0,08
|
|B. Petrol
|117
|117
|-0,89
|