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***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

27.09.2022 11:01
***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [METUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

METUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065433


BIST
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BIST En Aktif Hisseler10:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MMCAS 4,52 755.586 % 9,98  
KMPUR 57,90 77.621.295 % 9,76  
BAGFS 26,10 72.868.668 % 8,39  
DITAS 28,28 8.719.917 % 8,10  
GRNYO 4,99 6.485.274 % 8,01  
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10:52 Alış Satış %  
Dolar 18,4736 18,4786 % 0,02  
Euro 17,8185 17,8358 % 0,57  
Sterlin 19,9070 20,0068 % 1,24  
Frank 18,6090 18,7211 % 0,56  
Riyal 4,8985 4,9230 % 0,11  
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10:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.635 1.635 12,46  
Altın Gr. 973 973 10,15  
Cumhuriyet 6.609 6.709 -26,00  
Tam 6.612 6.698 19,00  
Yarım 3.217 3.274 6,00  
Çeyrek 1.613 1.635 6,00  
Gümüş.Ons 18,62 18,65 0,28  
Gümüş Gr. 11,10 11,12 0,21  
B. Petrol 84,17 84,17 1,31  
Seans Raporu 10:52
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