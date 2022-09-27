***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.09.2022 11:01
***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [METUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065433
BIST
10:553.270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 10,33
|Açılış
|: 3.260
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.289
En Düşük
3.270
10:5518,4804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0053
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,5132
En Düşük
18,4396
10:5517,8216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0874
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9049
En Düşük
17,6995
10:55973,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 10,07
|Açılış
|: 973,07
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,07
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler10:52
|MMCAS
|4,52
|755.586
|% 9,98
|
|KMPUR
|57,90
|77.621.295
|% 9,76
|
|BAGFS
|26,10
|72.868.668
|% 8,39
|
|DITAS
|28,28
|8.719.917
|% 8,10
|
|GRNYO
|4,99
|6.485.274
|% 8,01
|
|ISGYO
|8,19
|5.380.421
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|708.244
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|11.538.941
|% -9,96
|
|TSKB
|2,42
|956.991.623
|% -7,63
|
|SKBNK
|2,11
|255.161.654
|% -7,46
|
|SASA
|67,90
|1.053.441.670
|% 2,34
|
|TSKB
|2,42
|956.991.623
|% -7,63
|
|THYAO
|69,85
|831.483.835
|% 0,65
|
|YKBNK
|7,08
|550.383.234
|% 2,16
|
|HEKTS
|56,00
|534.980.825
|% 2,75
|
|TSKB
|2,42
|956.991.623
|% -7,63
|
|SKBNK
|2,11
|255.161.654
|% -7,46
|
|EKGYO
|4,00
|427.250.509
|% 1,78
|
|ZOREN
|4,06
|404.902.340
|% -4,47
|
|YKBNK
|7,08
|550.383.234
|% 2,16
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4736
|18,4786
|% 0,02
|
|Euro
|17,8185
|17,8358
|% 0,57
|
|Sterlin
|19,9070
|20,0068
|% 1,24
|
|Frank
|18,6090
|18,7211
|% 0,56
|
|Riyal
|4,8985
|4,9230
|% 0,11
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|12,46
|
|Altın Gr.
|973
|973
|10,15
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.612
|6.698
|19,00
|
|Yarım
|3.217
|3.274
|6,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.635
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,65
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|0,21
|
|B. Petrol
|84,17
|84,17
|1,31
|