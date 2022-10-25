***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 10:05
***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073807
BIST
10:134.002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 24,62
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.003
En Düşük
3.983
10:1318,6127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0298
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6378
En Düşük
18,5316
10:1318,3658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0341
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4498
En Düşük
18,2850
10:13986,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,43
|Açılış
|: 986,76
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
982,68
BIST En Aktif Hisseler10:11
|AGYO
|8,36
|13.670.966
|% 10,00
|
|FENER
|68,35
|99.648.159
|% 9,98
|
|ISBIR
|67,00
|1.079.035
|% 9,84
|
|CELHA
|24,50
|3.734.838
|% 7,74
|
|MZHLD
|155,50
|15.855.229
|% 7,32
|
|CONSE
|7,47
|62.580.798
|% -8,79
|
|YEOTK
|50,00
|4.239.529
|% -6,02
|
|BJKAS
|5,24
|24.328.311
|% -5,76
|
|KTSKR
|46,36
|4.703.503
|% -5,19
|
|IEYHO
|1,60
|5.804.245
|% -4,76
|
|THYAO
|99,90
|578.684.917
|% 0,40
|
|TOASO
|107,90
|338.252.363
|% 0,94
|
|SASA
|103,40
|253.067.137
|% 3,40
|
|EREGL
|30,74
|250.366.066
|% 0,85
|
|EKGYO
|4,66
|235.157.962
|% 0,65
|
|EKGYO
|4,66
|235.157.962
|% 0,65
|
|SKBNK
|2,00
|53.984.177
|% 1,01
|
|YKBNK
|9,45
|183.845.791
|% 0,85
|
|ADESE
|1,28
|23.195.964
|% -1,54
|
|ISCTR
|9,79
|141.224.457
|% 1,35
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6028
|18,6238
|% 0,22
|
|Euro
|18,3499
|18,3630
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,9335
|21,0385
|% 0,08
|
|Frank
|18,4864
|18,5977
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9370
|4,9618
|% 0,09
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-0,51
|
|Altın Gr.
|987
|987
|0,94
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.654
|6.759
|-10,00
|
|Yarım
|3.242
|3.300
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.651
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,22
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|0,02
|
|B. Petrol
|91,25
|91,25
|0,04
|