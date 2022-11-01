***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.11.2022 12:38
***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075850
BIST
16:314.049
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 70,04
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
16:3118,6248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0183
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
16:3118,5103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1067
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
16:31989,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 13,06
|Açılış
|: 989,93
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
992,14
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler16:29
|AKCNS
|48,40
|58.321.462
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.625.266
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|74.779.816
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|268.726.008
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|2.755.396
|% 9,97
|
|YKSLN
|10,81
|103.471.769
|% -9,01
|
|LIDER
|48,62
|143.892.582
|% -8,26
|
|VERTU
|32,96
|154.933.116
|% -7,93
|
|PNSUT
|46,88
|80.515.867
|% -7,90
|
|KRTEK
|25,24
|92.179.365
|% -7,75
|
|THYAO
|101,90
|4.930.574.624
|% 0,59
|
|SASA
|128,40
|3.633.293.453
|% 6,82
|
|ASELS
|33,54
|2.895.030.525
|% 4,10
|
|SISE
|33,34
|2.786.497.874
|% 0,36
|
|AKBNK
|14,84
|2.360.712.426
|% 1,50
|
|EKGYO
|4,50
|2.360.381.507
|% 2,04
|
|YKBNK
|9,47
|2.139.648.772
|% 2,82
|
|ISCTR
|9,37
|1.723.305.836
|% 0,54
|
|AKBNK
|14,84
|2.360.712.426
|% 1,50
|
|TSKB
|3,04
|471.172.869
|% 1,00
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6154
|18,6237
|% 0,09
|
|Euro
|18,5045
|18,5207
|% 0,64
|
|Sterlin
|21,4400
|21,5475
|% 0,85
|
|Frank
|18,6534
|18,7658
|% 0,88
|
|Riyal
|4,9387
|4,9634
|% 0,08
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|20,52
|
|Altın Gr.
|991
|991
|13,81
|
|Cumhuriyet
|6.623
|6.723
|52,00
|
|Tam
|6.657
|6.712
|61,00
|
|Yarım
|3.244
|3.279
|30,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.639
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,91
|19,95
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,98
|0,51
|
|B. Petrol
|95,46
|95,46
|2,65
|