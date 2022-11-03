***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2022 15:02
***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [METUR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076524
BIST
14:554.099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 27,55
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
14:5518,6209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0035
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
14:5518,2018
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0829
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
14:55969,06
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -10,40
|Açılış
|: 969,06
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
967,79
BIST En Aktif Hisseler14:55
|ASLAN
|40,98
|29.931.901
|% 0,00
|
|ADNAC
|2,09
|43.187.514
|% 0,00
|
|ADANA
|12,19
|73.348.560
|% 0,00
|
|BOLUC
|5,63
|56.759.282
|% 0,00
|
|ADBGR
|8,62
|11.934.321
|% 0,00
|
|ASLAN
|40,98
|29.931.901
|% 0,00
|
|ADNAC
|2,09
|43.187.514
|% 0,00
|
|ADANA
|12,19
|73.348.560
|% 0,00
|
|BOLUC
|5,63
|56.759.282
|% 0,00
|
|ADBGR
|8,62
|11.934.321
|% 0,00
|
|ADANA
|12,19
|73.348.560
|% 0,00
|
|BOLUC
|5,63
|56.759.282
|% 0,00
|
|ADNAC
|2,09
|43.187.514
|% 0,00
|
|ASLAN
|40,98
|29.931.901
|% 0,00
|
|UNYEC
|6,30
|14.495.447
|% 0,00
|
|ADNAC
|2,09
|43.187.514
|% 0,00
|
|BOLUC
|5,63
|56.759.282
|% 0,00
|
|ADANA
|12,19
|73.348.560
|% 0,00
|
|UNYEC
|6,30
|14.495.447
|% 0,00
|
|ADBGR
|8,62
|11.934.321
|% 0,00
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6176
|18,6209
|% 0,02
|
|Euro
|18,1857
|18,2018
|% -0,45
|
|Sterlin
|20,8976
|21,0024
|% -1,21
|
|Frank
|18,3030
|18,4132
|% -1,01
|
|Riyal
|4,9400
|4,9647
|% -0,04
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.620
|1.620
|-15,06
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-11,43
|
|Cumhuriyet
|6.498
|6.596
|-132,00
|
|Tam
|6.529
|6.583
|-94,00
|
|Yarım
|3.181
|3.218
|-46,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.608
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,96
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|-0,23
|
|B. Petrol
|95,00
|95,00
|-1,16
|