***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2022 11:18
***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079974
BIST
12:354.585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 14,72
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
12:3518,6113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
12:3519,3574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1369
|Açılış
|: 19,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,4009
En Düşük
19,1707
12:351.062,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,10
|Açılış
|: 1.062,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler12:33
|SMRTG
|128,80
|34.829.323
|% 9,99
|
|KARSN
|12,24
|670.688.883
|% 9,97
|
|MIATK
|130,40
|37.765.535
|% 9,95
|
|AKENR
|5,32
|34.576.005
|% 9,92
|
|BRLSM
|22,16
|147.743.989
|% 9,70
|
|MNDRS
|9,91
|162.767.029
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|580.421.755
|% -9,97
|
|SODSN
|27,98
|179.548
|% -6,73
|
|GZNMI
|50,00
|142.358.050
|% -5,30
|
|BNTAS
|6,33
|48.048.911
|% -4,95
|
|THYAO
|109,40
|5.782.544.629
|% -0,27
|
|ASELS
|41,56
|3.542.641.705
|% -0,34
|
|EREGL
|36,84
|3.096.563.615
|% -1,34
|
|ODAS
|11,62
|3.022.576.291
|% -2,27
|
|PETKM
|14,87
|2.729.296.696
|% -2,56
|
|ALBRK
|2,77
|722.050.238
|% 8,63
|
|ODAS
|11,62
|3.022.576.291
|% -2,27
|
|EKGYO
|5,54
|1.357.715.576
|% -2,12
|
|SKBNK
|2,27
|536.715.068
|% -1,73
|
|ISCTR
|9,24
|1.907.039.564
|% -0,22
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6057
|18,6140
|% 0,06
|
|Euro
|19,3451
|19,3557
|% 0,70
|
|Sterlin
|21,9374
|22,0474
|% 0,61
|
|Frank
|19,7008
|19,8194
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9364
|4,9612
|% 0,04
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|1,97
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.063
|2,48
|
|Cumhuriyet
|7.077
|7.184
|63,00
|
|Tam
|7.043
|7.159
|25,00
|
|Yarım
|3.420
|3.500
|12,00
|
|Çeyrek
|1.710
|1.750
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,96
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,16
|13,17
|0,02
|
|B. Petrol
|92,19
|92,19
|-0,95
|