***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2022 21:02
***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086994
BIST
11:015.281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 25,02
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.263
11:0118,6492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0066
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6625
En Düşük
18,5454
11:0119,8251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0097
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,8731
En Düşük
19,7315
11:011.084,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,98
|Açılış
|: 1.084,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler11:01
|ISKUR
|825.000,00
|825.000
|% 10,00
|
|OZSUB
|24,02
|87.219.954
|% 9,98
|
|KUYAS
|27,98
|26.168.015
|% 9,98
|
|RALYH
|48,54
|152.500.852
|% 9,97
|
|DAGI
|7,84
|32.259.625
|% 9,96
|
|GEDIK
|7,38
|14.831.445
|% -23,28
|
|SNPAM
|19,00
|135.717
|% -7,32
|
|KSTUR
|330,10
|113.224
|% -6,78
|
|MEGAP
|8,17
|15.168.227
|% -5,00
|
|MEGAP
|8,17
|15.168.227
|% -5,00
|
|KRDMD
|18,69
|3.144.495.559
|% -0,69
|
|ASELS
|60,35
|1.852.408.495
|% 1,68
|
|TTKOM
|21,20
|1.724.664.269
|% 6,37
|
|THYAO
|144,20
|1.723.504.808
|% 0,14
|
|PETKM
|18,43
|1.427.542.813
|% 0,66
|
|EKGYO
|8,16
|1.365.538.307
|% 3,16
|
|KRDMD
|18,69
|3.144.495.559
|% -0,69
|
|YKBNK
|11,89
|1.136.390.346
|% 2,94
|
|SNGYO
|3,75
|317.724.432
|% 3,31
|
|TTKOM
|21,20
|1.724.664.269
|% 6,37
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6466
|18,6492
|% 0,04
|
|Euro
|19,8192
|19,8251
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,9758
|23,0910
|% 0,01
|
|Frank
|19,9827
|20,1031
|% 0,00
|
|Riyal
|4,9446
|4,9694
|% 0,02
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|-1,13
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|7.255
|7.365
|72,00
|
|Tam
|7.278
|7.331
|-13,00
|
|Yarım
|3.524
|3.584
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.768
|1.791
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,72
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|14,19
|14,21
|-0,02
|
|B. Petrol
|80,58
|80,58
|-0,10
|
Seans Raporu
11:01
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11:16VESTL
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11:13XU100
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