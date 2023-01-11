***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 10:38
***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099932
BIST
12:264.953
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -34,71
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
12:2618,7856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
12:2620,1877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0260
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
12:261.138,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,79
|Açılış
|: 1.138,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler12:24
|SDTTR
|56,65
|4.899.545
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.226.009
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,86
|38.874.583
|% 9,93
|
|PRDGS
|7,55
|190.716.102
|% 9,26
|
|POLTK
|1.737,60
|18.762.398
|% -10,00
|
|VKING
|29,98
|349.447
|% -9,97
|
|KATMR
|2,09
|269.804.493
|% -9,91
|
|GOZDE
|21,16
|248.054.303
|% -9,57
|
|NIBAS
|15,98
|34.447.510
|% -8,37
|
|THYAO
|131,00
|4.295.135.691
|% -0,15
|
|ASELS
|57,00
|2.524.489.062
|% -1,98
|
|EREGL
|38,18
|2.497.419.626
|% 0,85
|
|KRDMD
|17,94
|1.818.924.076
|% -1,10
|
|TUPRS
|482,30
|1.701.702.464
|% 1,47
|
|EKGYO
|8,47
|1.270.619.583
|% -0,35
|
|KATMR
|2,09
|269.804.493
|% -9,91
|
|YKBNK
|9,40
|1.126.804.510
|% -1,36
|
|KRDMD
|17,94
|1.818.924.076
|% -1,10
|
|SKBNK
|2,69
|252.163.768
|% -1,47
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7816
|18,7874
|% 0,07
|
|Euro
|20,1811
|20,1891
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,7548
|22,8689
|% 0,04
|
|Frank
|20,3005
|20,4228
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9861
|5,0111
|% 0,02
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|8,01
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|4,35
|
|Cumhuriyet
|7.650
|7.766
|32,00
|
|Tam
|7.689
|7.745
|10,00
|
|Yarım
|3.735
|3.789
|5,00
|
|Çeyrek
|1.868
|1.894
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,03
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|14,48
|14,51
|0,24
|
|B. Petrol
|80,53
|80,53
|0,43
|