***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:33
***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101078
BIST
15:004.743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 14,48
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
15:0018,7825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 18,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
15:0020,2290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0388
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
15:001.138,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,66
|Açılış
|: 1.138,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.139,28
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler15:00
|KRDMA
|17,38
|363.355.677
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|12.809.877
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|24.993.629
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.553.952
|% 9,96
|
|KNFRT
|13,70
|28.631.313
|% 9,95
|
|COSMO
|95,25
|1.429.916
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|10.662.394
|% -9,92
|
|POLTK
|1.570,00
|91.652.564
|% -9,65
|
|ALFAS
|237,40
|192.945.935
|% -8,69
|
|THYAO
|129,10
|8.642.402.921
|% 3,03
|
|KRDMD
|17,94
|6.022.795.939
|% 4,36
|
|ASELS
|53,60
|4.070.073.280
|% 1,52
|
|EREGL
|37,46
|3.767.150.255
|% 1,68
|
|KOZAL
|518,70
|3.525.574.135
|% -0,02
|
|KRDMD
|17,94
|6.022.795.939
|% 4,36
|
|EKGYO
|7,97
|2.681.813.019
|% -1,36
|
|YKBNK
|8,70
|2.331.765.737
|% 1,28
|
|SKBNK
|2,50
|418.633.256
|% -1,96
|
|AKBNK
|15,89
|2.295.237.567
|% -1,30
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7807
|18,7825
|% 0,04
|
|Euro
|20,2189
|20,2290
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,7702
|22,8844
|% 0,16
|
|Frank
|20,0632
|20,1841
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9846
|5,0096
|% 0,03
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|8,94
|
|Altın Gr.
|1.139
|1.139
|6,36
|
|Cumhuriyet
|7.651
|7.766
|13,00
|
|Tam
|7.695
|7.740
|7,00
|
|Yarım
|3.747
|3.788
|5,00
|
|Çeyrek
|1.879
|1.894
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,37
|0,22
|
|B. Petrol
|83,79
|83,79
|1,12
|