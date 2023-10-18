***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.10.2023 10:00
***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplam
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12:197.972
En Düşük
|Değişim
|: -1,76%
|| -143,17
|Açılış
|: 7.965
|
|Önceki Kapanış
|: 8.115
|
7.934
En Yüksek
8.015
12:1928,0106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0763
|Açılış
|: 28,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0100
|
28,3228
En Düşük
27,9012
12:1929,6699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0890
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0250
En Düşük
29,5164
12:191.746,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 18,02
|Açılış
|: 1.746,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.728,59
|
1.752,49
En Düşük
1.725,39
BIST En Aktif Hisseler12:19
|AVTUR
|8,47
|11.668.717
|% 10,00
|
|TETMT
|2.585,00
|3.642.265
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.426,40
|170.320.253
|% 9,99
|
|KSTUR
|1.260,30
|5.780.996
|% 9,99
|
|INTEM
|236,00
|74.139.688
|% 9,97
|
|DITAS
|20,60
|15.169.222
|% -47,15
|
|ADEL
|460,00
|43.373.444
|% -7,07
|
|SNPAM
|56,80
|434.634
|% -6,89
|
|UMPAS
|6,40
|448.538
|% -6,43
|
|KTLEV
|39,56
|122.092.310
|% -6,08
|
|THYAO
|219,70
|2.532.943.352
|% -2,40
|
|BRSAN
|930,20
|2.439.066.409
|% -5,42
|
|TUPRS
|140,20
|1.668.809.877
|% -2,91
|
|ENJSA
|55,00
|1.255.131.113
|% -0,54
|
|ASELS
|40,94
|1.120.975.327
|% 0,05
|
|ZOREN
|6,09
|819.022.106
|% -2,72
|
|EKGYO
|7,43
|629.513.583
|% -2,62
|
|IHLAS
|1,13
|87.008.516
|% -2,59
|
|KATMR
|2,75
|208.343.468
|% -1,79
|
|GSRAY
|8,51
|524.251.462
|% 0,47
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0038
|28,0106
|% 0,27
|
|Euro
|29,6558
|29,6699
|% 0,30
|
|Sterlin
|34,0790
|34,2499
|% 0,36
|
|Frank
|31,0473
|31,2343
|% 0,38
|
|Riyal
|7,4446
|7,4820
|% 0,19
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|16,83
|
|Altın Gr.
|1.746
|1.747
|18,09
|
|Cumhuriyet
|11.933
|12.112
|83,00
|
|Tam
|11.791
|11.869
|98,00
|
|Yarım
|5.914
|5.957
|49,00
|
|Çeyrek
|2.948
|2.979
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,18
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|20,85
|20,87
|0,36
|
|B. Petrol
|92,03
|92,03
|2,13
|