***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2024 10:29
***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252153
BIST
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14:159.121
En Düşük
|Değişim
|: 0,64%
|| 58,34
|Açılış
|: 9.100
|
|Önceki Kapanış
|: 9.062
|
9.089
En Yüksek
9.166
14:1531,2244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0227
|Açılış
|: 31,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3072
En Düşük
31,1201
14:1533,9558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,1029
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7500
|
34,0964
En Düşük
33,7735
14:152.039,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,27
|Açılış
|: 2.039,31
|
|Önceki Kapanış
|: 2.040,58
|
2.048,08
En Düşük
2.035,77
BIST En Aktif Hisseler14:11
|ISYAT
|12,10
|56.915.138
|% 10,00
|
|SKYMD
|11,89
|208.028.568
|% 9,99
|
|LMKDC
|28,66
|80.712.808
|% 9,98
|
|SUMAS
|421,50
|3.518.668
|% 9,98
|
|BRKVY
|199,60
|29.422.792
|% 9,97
|
|ERSU
|28,16
|11.750.633
|% -9,97
|
|KTLEV
|120,40
|612.383.547
|% -8,79
|
|KARTN
|115,00
|324.009.922
|% -6,96
|
|PKENT
|368,75
|209.398.828
|% -6,11
|
|MMCAS
|10,81
|716.501
|% -5,59
|
|EREGL
|45,90
|7.678.570.126
|% -2,13
|
|PGSUS
|865,00
|4.852.405.941
|% 1,11
|
|THYAO
|279,25
|4.643.837.340
|% 1,18
|
|MIATK
|75,55
|3.262.993.977
|% 6,04
|
|GUBRF
|197,50
|2.878.133.662
|% 8,28
|
|EREGL
|45,90
|7.678.570.126
|% -2,13
|
|ISCTR
|10,95
|1.182.633.546
|% -0,09
|
|EKGYO
|11,29
|997.642.409
|% 1,26
|
|YKBNK
|23,26
|1.708.295.677
|% 1,13
|
|ZOREN
|5,45
|396.416.684
|% 0,37
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,2230
|31,2257
|% 0,08
|
|Euro
|33,9436
|33,9638
|% 0,33
|
|Sterlin
|39,4165
|39,6142
|% 0,08
|
|Frank
|35,3521
|35,5650
|% -0,05
|
|Riyal
|8,3010
|8,3427
|% 0,08
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,35
|22,37
|% 0,66
|
|Platin
|881,07
|882,08
|% 0,66
|
|Paladyum
|933,12
|936,87
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,91
|81,91
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,80
|2.031,07
|% 0,66
|