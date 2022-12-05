***METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.12.2022 09:20
***METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler METUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bcc Yatırım ve Danışmalık A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084138
BIST
10:434.952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -10,91
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.006
En Düşük
4.950
10:4318,6437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,6818
En Düşük
18,5992
10:4319,6351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0058
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5500
|
19,7638
En Düşük
19,5969
10:431.078,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,38
|Açılış
|: 1.078,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.075,02
BIST En Aktif Hisseler10:41
|GLCVY
|31,68
|41.573.343
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|348.436
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|245.171.810
|% 9,99
|
|EUREN
|83,75
|73.125.559
|% 9,98
|
|UZERB
|147,70
|743.079
|% 9,98
|
|PRKME
|20,20
|86.852.352
|% -9,98
|
|KONTR
|140,30
|144.670.626
|% -9,95
|
|YESIL
|4,44
|6.280.611
|% -9,94
|
|PRDGS
|13,00
|25.803.578
|% -8,13
|
|SASA
|110,30
|328.934.438
|% -8,08
|
|THYAO
|130,80
|2.144.835.115
|% 1,95
|
|KRDMD
|15,32
|1.254.564.707
|% 3,79
|
|EREGL
|41,52
|965.486.359
|% 0,24
|
|KOZAL
|396,10
|781.626.268
|% 1,05
|
|TUPRS
|484,50
|697.585.794
|% 0,71
|
|EKGYO
|7,25
|608.960.407
|% 1,54
|
|KRDMD
|15,32
|1.254.564.707
|% 3,79
|
|ADESE
|1,77
|117.162.852
|% 4,73
|
|SKBNK
|2,69
|132.491.896
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,50
|120.546.240
|% 2,94
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6304
|18,6434
|% 0,05
|
|Euro
|19,6325
|19,6387
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,8765
|22,9912
|% 0,25
|
|Frank
|19,8521
|19,9717
|% 0,31
|
|Riyal
|4,9433
|4,9681
|% 0,02
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|2,95
|
|Altın Gr.
|1.079
|1.079
|1,96
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.292
|50,00
|
|Tam
|7.211
|7.274
|0,00
|
|Yarım
|3.497
|3.556
|0,00
|
|Çeyrek
|1.754
|1.777
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,15
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,86
|13,89
|0,02
|
|B. Petrol
|85,93
|85,93
|0,36
|
Seans Raporu
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10:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PRKME, YESIL, KONTR