***METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.09.2023 12:09
***METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erdal Bulut tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197587
BIST
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13:238.233
En Düşük
|Değişim
|: -0,11%
|| -8,98
|Açılış
|: 8.275
|
|Önceki Kapanış
|: 8.242
|
8.198
En Yüksek
8.299
13:2327,3025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0589
|Açılış
|: 27,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2800
|
27,6466
En Düşük
27,1886
13:2328,8509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0483
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,5824
En Düşük
28,5942
13:231.664,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.664,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,31
|
1.687,69
En Düşük
1.660,17
BIST En Aktif Hisseler13:23
|REEDR
|14,96
|834.594.353
|% 10,00
|
|YEOTK
|286,00
|1.096.628.133
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.155,50
|129.891.082
|% 10,00
|
|EDATA
|16,72
|136.636.588
|% 10,00
|
|SELVA
|18,70
|21.226.651
|% 10,00
|
|ADGYO
|32,80
|861.512.840
|% -9,99
|
|MIATK
|640,50
|65.418.108
|% -9,99
|
|SNKRN
|27,30
|2.200.626
|% -7,39
|
|SNPAM
|43,42
|802.011
|% -7,14
|
|CMENT
|196,00
|166.132
|% -6,84
|
|THYAO
|231,20
|5.941.407.041
|% 1,63
|
|TUPRS
|164,10
|4.980.704.613
|% -3,30
|
|SASA
|48,84
|2.593.630.192
|% -3,19
|
|KONTR
|328,10
|2.301.783.994
|% 2,37
|
|GESAN
|107,50
|2.108.975.857
|% 4,27
|
|ZOREN
|5,29
|1.177.773.467
|% -2,22
|
|EKGYO
|8,10
|1.412.573.924
|% 1,00
|
|KATMR
|2,48
|422.051.793
|% 7,83
|
|SKBNK
|6,54
|1.112.160.400
|% 0,62
|
|ADESE
|2,45
|387.978.083
|% 0,41
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2996
|27,3025
|% 0,22
|
|Euro
|28,8403
|28,8509
|% 0,17
|
|Sterlin
|33,0685
|33,2344
|% 0,26
|
|Frank
|29,6595
|29,8382
|% 0,20
|
|Riyal
|7,2563
|7,2927
|% 0,31
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-5,34
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.663
|0,12
|
|Cumhuriyet
|11.296
|11.466
|-43,00
|
|Tam
|11.060
|11.134
|-24,00
|
|Yarım
|5.547
|5.590
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.795
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,85
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|20,03
|20,06
|0,04
|
|B. Petrol
|93,38
|93,38
|0,95
|