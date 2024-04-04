***METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.04.2024 12:26
***METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler METUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erdal Bulut tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266960
BIST
'
14:399.130
En Düşük
|Değişim
|: 2,05%
|| 183,81
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.169
14:3931,8985
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0558
|Açılış
|: 31,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8148
14:3934,6678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0675
|Açılış
|: 34,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7851
En Düşük
34,5948
14:392.350,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -13,22
|Açılış
|: 2.349,97
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.345,98
BIST En Aktif Hisseler14:39
|SEKUR
|14,74
|43.845.626
|% 10,00
|
|KARYE
|40,70
|110.045.624
|% 10,00
|
|DIRIT
|15,62
|3.084.435
|% 10,00
|
|YAYLA
|24,22
|10.003.054
|% 9,99
|
|SNPAM
|91,90
|5.489.768
|% 9,99
|
|UZERB
|355,50
|6.950.380
|% -10,00
|
|EUYO
|17,39
|15.764.021
|% -9,99
|
|EUKYO
|27,08
|5.536.289
|% -9,97
|
|PATEK
|107,90
|872.670.616
|% -8,33
|
|ALVES
|55,00
|378.135.945
|% -6,78
|
|THYAO
|295,50
|17.389.020.585
|% -1,50
|
|ISCTR
|12,11
|5.006.050.684
|% 4,04
|
|ODINE
|72,80
|4.758.714.565
|% -6,25
|
|YKBNK
|28,90
|3.614.440.986
|% 4,86
|
|TUPRS
|169,70
|2.696.044.485
|% 4,24
|
|ISCTR
|12,11
|5.006.050.684
|% 4,04
|
|ZOREN
|5,42
|739.641.701
|% 0,37
|
|YKBNK
|28,90
|3.614.440.986
|% 4,86
|
|EKGYO
|9,29
|962.881.637
|% 3,22
|
|AKENR
|17,26
|1.397.171.456
|% 2,19
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8906
|31,8969
|% -0,18
|
|Euro
|34,6988
|34,7143
|% 0,33
|
|Sterlin
|40,1455
|40,3467
|% -0,43
|
|Frank
|34,9942
|35,1696
|% -0,85
|
|Riyal
|8,4567
|8,4990
|% -0,46
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,96
|27,00
|% 0,66
|
|Platin
|942,01
|943,13
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.011,29
|1.014,01
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,33
|89,33
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.292,14
|2.292,48
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:39
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-
14:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 179, 5 artarak (% 2.27 ) 8, 096
-
14:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, KSTUR, KARYE, FONET, SEKUR, DIRIT, YAYLA, SNPAM, BOSSA
-
14:54
KERVN, AVGYO, CRFSA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:54
SODSN, FMIZP, VRGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:54SNPAM
Yüzde 9.99 oranında artışla 91.90 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 539 adet işlem