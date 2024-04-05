***METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.04.2024 15:24
***METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler METUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erdal Bulut tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268450
BIST
'
16:179.462
En Düşük
|Değişim
|: 3,65%
|| 333,25
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.462
16:1731,9388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0430
|Açılış
|: 31,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8542
16:1734,5341
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,1230
|Açılış
|: 34,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,4909
16:172.354,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 5,74
|Açılış
|: 2.354,97
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.362,64
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler16:17
|MRGYO
|5,06
|80.210.998
|% 10,00
|
|UMPAS
|12,21
|1.394.087
|% 10,00
|
|KSTUR
|8.222,50
|17.185.025
|% 10,00
|
|KARYE
|44,76
|34.185.853
|% 9,98
|
|SAMAT
|47,22
|35.401.911
|% 9,97
|
|ISBTR
|457.012,50
|3.372.010
|% -8,60
|
|BSOKE
|24,00
|282.011.420
|% -7,90
|
|BRKVY
|179,90
|11.066.246
|% -5,86
|
|CASA
|96,90
|3.225.995
|% -5,65
|
|AKENR
|15,48
|1.615.020.962
|% -5,32
|
|THYAO
|301,25
|9.825.704.390
|% 3,88
|
|ISCTR
|12,67
|6.083.338.707
|% 1,36
|
|YKBNK
|29,88
|5.694.017.576
|% 4,48
|
|TUPRS
|176,90
|3.197.163.532
|% 4,12
|
|KCHOL
|216,00
|3.074.209.161
|% 3,25
|
|ISCTR
|12,67
|6.083.338.707
|% 1,36
|
|YKBNK
|29,88
|5.694.017.576
|% 4,48
|
|ZOREN
|5,53
|932.077.239
|% 5,13
|
|EKGYO
|9,81
|1.473.086.872
|% 5,71
|
|AKENR
|15,48
|1.615.020.962
|% -5,32
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9301
|31,9388
|% 0,13
|
|Euro
|34,4940
|34,5341
|% -0,35
|
|Sterlin
|39,9623
|40,1626
|% -0,08
|
|Frank
|35,0857
|35,2616
|% -0,04
|
|Riyal
|8,4737
|8,5161
|% 0,46
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,71
|26,75
|% 0,66
|
|Platin
|920,64
|922,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,03
|1.004,01
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|91,06
|91,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.295,51
|2.295,89
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:17
daha fazla
-
16:32TEKTU
Yüzde 7.14 oranında artışla 3.30 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 252, 831 adet işlem
-
16:31KARYE
Yüzde 9.98 oranında artışla 44.76 lira fiyatla işlem gören hissede 763, 760 adet işlem
-
16:30XU100
Endeks 9, 454 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 56 üstünde . İşlem hacmi 81, 641.00 milyon TL de
-
16:30DESA
Yüzde 8.35 oranında artışla 27.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 350, 871 adet işlem
-
16:29BERA
Yüzde 9.06 oranında artışla 19.75 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 845, 874 adet işlem