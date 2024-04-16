***METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.04.2024 15:33
***METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erdal Bulut tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272762
BIST
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17:569.560
En Düşük
|Değişim
|: -1,23%
|| -119,47
|Açılış
|: 9.645
|
|Önceki Kapanış
|: 9.680
|
9.513
En Yüksek
9.650
17:5632,4943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0833
|Açılış
|: 32,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,5085
En Düşük
32,3337
17:5634,6173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1231
|Açılış
|: 34,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5500
|
34,6964
En Düşük
34,3902
17:562.487,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 4,77
|Açılış
|: 2.487,95
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
|
2.494,04
En Düşük
2.465,34
BIST En Aktif Hisseler17:56
|KCAER
|63,25
|1.827.905.597
|% 10,00
|
|MAGEN
|18,37
|575.229.434
|% 10,00
|
|UFUK
|379,50
|27.411.772
|% 10,00
|
|DNISI
|19,61
|78.438.446
|% 9,98
|
|GSRAY
|7,62
|657.537.897
|% 9,96
|
|CLEBI
|1.791,00
|427.946.467
|% -10,00
|
|GRNYO
|11,61
|15.576.080
|% -10,00
|
|BASCM
|14,04
|2.417.672
|% -10,00
|
|PEKGY
|8,13
|1.103.581.055
|% -9,97
|
|YAYLA
|23,14
|31.695.770
|% -9,96
|
|THYAO
|299,50
|11.340.502.770
|% 0,34
|
|ENTRA
|14,99
|7.427.334.999
|% -6,89
|
|TUPRS
|185,40
|5.074.875.679
|% 1,31
|
|KOZAL
|24,64
|5.033.460.554
|% 0,57
|
|YKBNK
|30,16
|4.960.892.596
|% -4,56
|
|ENTRA
|14,99
|7.427.334.999
|% -6,89
|
|ZOREN
|5,74
|1.960.990.382
|% -2,38
|
|ISCTR
|12,21
|4.209.141.716
|% -3,93
|
|KOZAL
|24,64
|5.033.460.554
|% 0,57
|
|YKBNK
|30,16
|4.960.892.596
|% -4,56
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4876
|32,4943
|% 0,26
|
|Euro
|34,6036
|34,6173
|% 0,36
|
|Sterlin
|40,4261
|40,6288
|% 0,39
|
|Frank
|35,5910
|35,7694
|% 0,25
|
|Riyal
|8,6587
|8,7021
|% 0,37
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,30
|28,33
|% 0,66
|
|Platin
|969,35
|970,70
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.029,62
|1.032,40
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,21
|90,21
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.389,34
|2.389,73
|% 0,66
|