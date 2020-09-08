***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
08.09.2020 16:20
***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 08.09.2020 tarihinde (bugün) gönderilen yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873971
BIST
18:051.090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -7,21
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.085
18:057,4882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0338
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,4908
En Düşük
7,4364
18:058,8385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0277
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8150
|
8,8473
En Düşük
8,7918
18:05465,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,68
|Açılış
|: 465,00
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
465,09
En Düşük
458,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|3,41
|1.831.173
|% 10,00
|
|SERVE
|11,11
|1.666.442
|% 10,00
|
|RALYH
|5,94
|18.502.292
|% 10,00
|
|DITAS
|36,30
|5.767.616
|% 10,00
|
|DAGHL
|7,04
|10.591.516
|% 10,00
|
|FORMT
|3,51
|10.455.751
|% -10,00
|
|PEKGY
|10,80
|144.165.919
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|59.875
|% -10,00
|
|DOBUR
|27,00
|171.666
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|13.809.996
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,35
|1.115.429.602
|% 9,85
|
|TSPOR
|6,51
|1.023.212.211
|% 9,97
|
|PETKM
|4,10
|829.221.139
|% 2,24
|
|BJKAS
|4,02
|691.958.495
|% 9,84
|
|EKGYO
|1,81
|642.244.841
|% -0,55
|
|EKGYO
|1,81
|642.244.841
|% -0,55
|
|GSRAY
|4,35
|1.115.429.602
|% 9,85
|
|IHLAS
|0,96
|209.336.876
|% 4,35
|
|PETKM
|4,10
|829.221.139
|% 2,24
|
|BJKAS
|4,02
|691.958.495
|% 9,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4844
|7,4874
|% 0,44
|
|Euro
|8,8349
|8,8433
|% 0,37
|
|Sterlin
|9,7359
|9,7847
|% -0,47
|
|Frank
|8,1378
|8,1868
|% 0,45
|
|Riyal
|1,9903
|2,0003
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|3,13
|
|Altın Gr.
|464
|464
|1,81
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-1,00
|
|Tam
|3.060
|3.137
|1,37
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|0,66
|
|Çeyrek
|742
|759
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,63
|26,66
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,07
|
|B. Petrol
|39,48
|39,48
|-2,54
|
Seans Raporu
18:05
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17:57DGGYO
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 10.84 lira fiyatla işlem gören hissede 475, 267 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 12 kaybederek (% -0.51 ) 1, 002
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, MERIT, UZERB, TKURU, COSMO, MMCAS, MEGAP, MEGAP, ARTI, YONGA
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : LIDFA, ALBRK