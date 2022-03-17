***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.03.2022 11:42
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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-
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022--31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulu Tarihi : 17.03.2022
Yönetim Kurulu Karar Sayısı : 2022/8
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere , Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin Şirket'in Bağımsız Denetim firması olarak bir yıl süreyle seçilmesine, söz konusu seçimin ve görev süresinin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011009
BIST
11:372.122
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 33,54
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.128
En Düşük
2.104
11:3714,6815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0660
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7181
En Düşük
14,5578
11:3716,2596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1091
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,2745
En Düşük
16,0709
11:37915,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 10,89
|Açılış
|: 915,58
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
916,58
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler11:37
|YEOTK
|62,75
|7.370.615
|% 9,99
|
|IEYHO
|0,82
|17.876.756
|% 9,33
|
|CMBTN
|202,40
|5.803.828
|% 7,89
|
|GZNMI
|27,10
|53.706.565
|% 7,45
|
|OYLUM
|5,25
|5.510.537
|% 7,14
|
|PKENT
|393,30
|45.311.623
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|31.803.258
|% -9,96
|
|ORMA
|27,70
|11.385
|% -4,15
|
|KSTUR
|248,30
|41.218
|% -3,76
|
|DIRIT
|3,33
|3.124
|% -3,76
|
|KRDMD
|14,91
|1.405.943.045
|% 3,61
|
|EREGL
|35,58
|1.366.210.100
|% 3,79
|
|THYAO
|27,94
|994.644.591
|% 0,87
|
|GARAN
|11,93
|795.774.737
|% 0,59
|
|FROTO
|296,30
|544.876.265
|% 3,42
|
|EKGYO
|2,27
|215.548.356
|% 1,79
|
|KRDMD
|14,91
|1.405.943.045
|% 3,61
|
|CEMAS
|1,14
|76.866.351
|% 2,70
|
|GARAN
|11,93
|795.774.737
|% 0,59
|
|YKBNK
|3,87
|249.578.741
|% 1,84
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6711
|14,6815
|% 0,45
|
|Euro
|16,2326
|16,2596
|% 0,68
|
|Sterlin
|19,3003
|19,3971
|% 0,80
|
|Frank
|15,5529
|15,6466
|% 0,60
|
|Riyal
|3,9003
|3,9199
|% 0,49
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|14,20
|
|Altın Gr.
|915
|916
|10,89
|
|Cumhuriyet
|6.011
|6.102
|41,00
|
|Tam
|5.983
|6.134
|34,18
|
|Yarım
|2.892
|2.967
|16,53
|
|Çeyrek
|1.450
|1.484
|8,27
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,35
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|0,15
|
|B. Petrol
|101
|101
|2,92
|