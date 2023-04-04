***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıVentera Bağımsız Denetim A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi31.03.2023Tescil Tarihi04.04.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su04.04.2023-10804Açıklamalar2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Ventera Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 31.03.2023 tarihli genel kurul kararı, 04.04.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 04.04.2023 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131445BIST