***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.04.2023 12:41
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Ventera Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2023
Tescil Tarihi
04.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
04.04.2023-10804
Açıklamalar
2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Ventera Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 31.03.2023 tarihli genel kurul kararı, 04.04.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 04.04.2023 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131445
BIST
13:164.899
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 59,45
|Açılış
|: 4.842
|
|Önceki Kapanış
|: 4.839
|
4.912
En Düşük
4.831
13:1619,2301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0470
|Açılış
|: 19,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5400
|
19,2335
En Düşük
19,1668
13:1621,0354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1031
|Açılış
|: 21,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2700
|
21,0525
En Düşük
20,8927
13:161.225,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,43
|Açılış
|: 1.225,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.224,75
|
1.226,94
En Düşük
1.220,84
BIST En Aktif Hisseler13:14
|METRO
|1,87
|152.907.405
|% 10,00
|
|MARKA
|14,74
|18.845.637
|% 10,00
|
|NATEN
|135,30
|35.208.426
|% 10,00
|
|ZEDUR
|47,16
|6.216.702
|% 9,98
|
|ATSYH
|102,80
|3.792.600
|% 9,95
|
|EKSUN
|85,65
|1.570.973.448
|% -9,98
|
|AKFYE
|14,49
|773.371.085
|% -6,46
|
|GMTAS
|8,82
|25.927.878
|% -5,97
|
|SDTTR
|120,80
|719.642.368
|% -5,77
|
|ULAS
|11,94
|3.500.650
|% -5,54
|
|TUPRS
|82,45
|1.657.133.685
|% 2,26
|
|THYAO
|123,40
|1.622.818.869
|% 2,15
|
|EKSUN
|85,65
|1.570.973.448
|% -9,98
|
|ASTOR
|47,56
|1.266.066.783
|% -3,45
|
|EREGL
|35,48
|999.063.767
|% 0,51
|
|METRO
|1,87
|152.907.405
|% 10,00
|
|SKBNK
|2,63
|181.859.027
|% 2,33
|
|EKGYO
|6,33
|393.255.073
|% 1,61
|
|AKFYE
|14,49
|773.371.085
|% -6,46
|
|ISCTR
|12,27
|524.525.557
|% 0,66
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2253
|19,2326
|% 0,26
|
|Euro
|21,0283
|21,0402
|% 0,52
|
|Sterlin
|23,9650
|24,0852
|% 0,85
|
|Frank
|20,9914
|21,1179
|% 0,21
|
|Riyal
|5,1121
|5,1377
|% 0,20
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|-2,04
|
|Altın Gr.
|1.225
|1.225
|0,31
|
|Cumhuriyet
|8.324
|8.450
|70,00
|
|Tam
|8.336
|8.419
|18,00
|
|Yarım
|4.086
|4.119
|8,00
|
|Çeyrek
|2.043
|2.060
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,88
|14,89
|0,08
|
|B. Petrol
|85,50
|85,50
|0,57
|