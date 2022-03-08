***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Esas Sözleşme
08.03.2022 18:12
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Esas Sözleşme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.08.2021
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin yeni şekli, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29.11.2021 tarihinde tescil, 29.11.2021 tarih ve 10461 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olmuştur.Şirketimizin Güncel Esas Sözleşmesi ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6.Madde 29/11/2021 29/11/2021 10461-928
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008450
BIST
18:052.011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 14,02
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
18:0514,5052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1330
|Açılış
|: 14,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6013
En Düşük
14,3429
18:0515,8221
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1761
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9432
En Düşük
15,5959
18:05961,97
En Yüksek
|Değişim
|: 4,26%
|| 39,33
|Açılış
|: 962,23
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
969,57
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KOZAA
|25,52
|401.450.900
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|531.614
|% 10,00
|
|ALKA
|22,04
|25.806.735
|% 9,98
|
|KOZAL
|144,60
|1.249.749.661
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|116.255.997
|% 9,94
|
|EDIP
|3,56
|7.356.226
|% -7,53
|
|EKIZ
|6,60
|1.266.755
|% -7,43
|
|KRTEK
|11,00
|20.642.905
|% -6,94
|
|SANEL
|7,65
|6.109.339
|% -6,25
|
|USAK
|1,39
|44.287.620
|% -6,08
|
|KRDMD
|14,59
|5.990.695.938
|% 0,97
|
|THYAO
|25,30
|4.867.649.391
|% -2,32
|
|ASELS
|25,92
|2.676.082.096
|% 6,67
|
|EREGL
|34,44
|2.636.991.154
|% -0,40
|
|GARAN
|11,60
|2.423.976.530
|% -1,28
|
|KRDMD
|14,59
|5.990.695.938
|% 0,97
|
|YKBNK
|3,62
|993.775.540
|% -0,55
|
|EKGYO
|2,13
|566.323.402
|% 1,43
|
|ODAS
|1,42
|336.739.825
|% 5,19
|
|GARAN
|11,60
|2.423.976.530
|% -1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4999
|14,5137
|% 0,98
|
|Euro
|15,7797
|15,8267
|% 1,15
|
|Sterlin
|18,9426
|19,0376
|% 0,85
|
|Frank
|15,5426
|15,6362
|% 0,51
|
|Riyal
|3,8564
|3,8758
|% 1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.060
|2.060
|62,81
|
|Altın Gr.
|960
|961
|37,95
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,73
|26,77
|1,11
|
|Gümüş Gr.
|12,47
|12,48
|0,64
|
|B. Petrol
|133
|133
|9,49
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, PGSUS, TOASO
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 34 artarak (% 1.18 ) 1, 829
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVOD, ROYAL, BASGZ, ALKA, KOZAL, VKFYO, IPEKE, KOZAA, MANAS
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17:59
NTHOL, IPEKE, ERBOS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
EDIP, PKENT, IHLAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında