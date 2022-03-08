***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Esas Sözleşme









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.08.2021AçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin yeni şekli, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29.11.2021 tarihinde tescil, 29.11.2021 tarih ve 10461 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olmuştur.Şirketimizin Güncel Esas Sözleşmesi ektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6.Madde 29/11/2021 29/11/2021 10461-928http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008450BIST