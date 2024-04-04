***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Esas Sözleşme
04.04.2024 16:09
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
8-3-2022
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin yeni şekli, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20.03.2024 tarihinde tescil, 20.03.2024 tarih ve 11047 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olmuştur.Şirketimizin Güncel Esas Sözleşmesi ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6.Madde 20/03/2024 20/03/2024 11047-233
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267279
BIST
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17:409.124
En Düşük
|Değişim
|: 1,99%
|| 178,11
|Açılış
|: 8.949
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|Önceki Kapanış
|: 8.946
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8.939
En Yüksek
9.169
17:4031,8887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0656
|Açılış
|: 31,7300
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|Önceki Kapanış
|: 31,9700
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31,9704
En Düşük
31,8032
17:4034,7674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1671
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
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34,8029
En Düşük
34,5948
17:402.353,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -9,52
|Açılış
|: 2.353,70
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|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
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2.367,69
En Düşük
2.336,89
BIST En Aktif Hisseler17:40
|KARYE
|40,70
|112.717.864
|% 10,00
|
|SEKUR
|14,74
|46.210.379
|% 10,00
|
|GRNYO
|10,78
|75.506.569
|% 10,00
|
|DIRIT
|15,62
|3.084.435
|% 10,00
|
|YAYLA
|24,22
|10.003.054
|% 9,99
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|UZERB
|355,50
|6.950.380
|% -10,00
|
|ODINE
|69,90
|6.301.744.570
|% -9,98
|
|EUKYO
|27,08
|5.536.289
|% -9,97
|
|ERSU
|44,40
|58.851.726
|% -9,90
|
|PATEK
|107,10
|1.220.533.352
|% -9,01
|
|THYAO
|292,00
|21.677.694.775
|% -2,67
|
|ISCTR
|12,42
|8.693.076.237
|% 6,70
|
|ODINE
|69,90
|6.301.744.570
|% -9,98
|
|YKBNK
|28,62
|5.827.728.551
|% 3,85
|
|AKBNK
|51,80
|4.366.504.569
|% 5,20
|
|ISCTR
|12,42
|8.693.076.237
|% 6,70
|
|YKBNK
|28,62
|5.827.728.551
|% 3,85
|
|ZOREN
|5,32
|1.104.193.802
|% -1,48
|
|EKGYO
|9,35
|1.434.731.535
|% 3,89
|
|VAKBN
|15,95
|2.240.595.605
|% 9,70
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8826
|31,8887
|% -0,21
|
|Euro
|34,7309
|34,7674
|% 0,48
|
|Sterlin
|40,0840
|40,2850
|% -0,58
|
|Frank
|34,9431
|35,1182
|% -0,99
|
|Riyal
|8,4342
|8,4764
|% -0,72
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,04
|27,08
|% 0,66
|
|Platin
|941,32
|943,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.030,35
|1.032,52
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,36
|89,36
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.295,58
|2.295,96
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:40
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-
17:59AKBNK
Yüzde 5.20 oranında artışla 51.80 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 374, 148 adet işlem
-
17:56KONKA
Yüzde 5.79 oranında artışla 46.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 749, 391 adet işlem
-
17:55ZPLIB
Yüzde 5.38 oranında artışla 134.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 405, 206 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 163, 66 artarak (% 2.07 ) 8, 080
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FONET, GRNYO, BNTAS, SNPAM, SEKUR, BOSSA, YAYLA, DIRIT, KERVN, KSTUR