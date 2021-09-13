***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi10/09/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?varEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıGündemir İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Limited ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusuİnşaat Taahhüt işleriEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi750.000-Edinim YöntemiDevralma (Takeover)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih10.09.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı750.000-Beher Payın Alış Fiyatı0,3667Toplam Tutar275.000Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0.0145İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0.0429Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiŞirketin İnşaat Faliyetlerini yürütecektir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıEkrem Gündüz ve Salih DemirKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiyokVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi10/09/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık usulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeniİşlem tutarının küçük olmasıDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin Muğla ili Bodrum İlçesinde gerçekleştirmeyi planladığı konut projesinin ve ileride gündemimize gelebilecek diğer gayrimenkul projelerinin inşaatı için F tipi müteahhitlik belgesi sahibi Gündemir İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nin (Gündemir İnşaat) tamamının 275.000 TL bedelle satın alınması için bir sözleşme imzalanmıştır.Söz konusu şirketin satın alınması ve değeri söz konusu müteahhitlik belgesi nedeniyle olup, Gündemir İnşaat'ın materyal seviyede başkaca bir varlığı veya yükümlülüğü bulunmamaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963445BIST