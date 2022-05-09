***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Finansal Rapor









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 18.000.000Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler835.779 6.634.713 41.631 -13.531.164 57.581 12.038.540 12.038.540Transferler57.581 -57.581Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.184 -3.579.526 -3.576.342 -3.576.342Dönem Karı (Zararı)27 -3.579.526 -3.579.526 -3.579.526Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.184 3.184 3.184Dönem Sonu Bakiyeler27 18.000.000 835.779 6.637.897 41.631 -13.473.526 -3.579.526 8.462.198 8.462.198Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 54.000.000 988.386 6.613.253 41.631 -13.473.583 -17.805.710 30.363.977 44.689 30.408.666Transferler-17.805.710 17.805.710Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-16.993 1.462 -4.861.531 -4.877.062 -1.462 -4.878.524Dönem Karı (Zararı)27 -4.861.531 -4.861.531 -4.861.531Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-16.993 1.462 -15.531 -1.462 -16.993Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış44.689 44.689 -43.227 1.462Dönem Sonu Bakiyeler27 54.000.000 988.386 6.596.260 41.631 -31.233.142 -4.861.531 25.531.604 25.531.604Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.508.975 -15.712.801Dönem Karı (Zararı)-4.861.531 -3.579.526Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-4.861.531 -3.579.526Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.919.703 1.421.883Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.17,18 1.162.959 833.577Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerNot.10,11 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler34.127 12.064Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.24 34.127 473Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 0 11.591Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler441.037 483.110Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot.10 0 -60.876Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerNot.10 441.037 559.258Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman GideriNot.10 0 -15.272Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman GeliriNot.10 0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.35 281.580 93.132Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili DüzeltmelerNot.32 0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.126.110 -13.056.776Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)Not.7 0 2.996.509Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 -515.514 68.183İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)Not.10-11 -15.055 -45.119İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)Not.10-11 -500.459 113.302Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 -34.637 5.264İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Not.10-11 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Not.10-11 -34.637 5.264Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili DüzeltmelerNot.13 -11.627.332 -19.373.500Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Not.15 -1.054.290 120.357Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 1.349.115 438.500İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)Not.10-11 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)Not.10-11 1.349.115 438.500Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Not.20 -14.074 671Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 124.174 2.944.681İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)Not.10-11 -125.000 3.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)Not.10-11 249.174 -55.319Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)Not.15 -53.552 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.26 1.700.000 -257.441Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)Not.26 0 -257.441Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)Not.26 1.700.000 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-13.067.938 -15.214.419Ödenen Faiz-441.037 0Alınan Faiz-498.382Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerNot.22,24 0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.203 -659.782Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.18,19 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot.18,19 -3.203 -659.782Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot.18,19 -3.203 -659.782FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.714.441 2.321.832Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.704.254 2.321.832Kredilerden Nakit GirişleriNot.8 2.704.254 2.321.832Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot.8 0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10.187 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.797.737 -14.050.751NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.797.737 -14.050.751DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 17.197.393 14.073.210DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 6.399.656 22.459Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.6 6.399.656 17.197.393Finansal YatırımlarNot.7 0 0Ticari AlacaklarNot.10 1.812.110 1.296.596İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 407.070 392.015İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 1.405.040 904.581Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarNot.12 0 0Diğer AlacaklarNot.11 981.827 947.190İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 981.827 947.190Türev AraçlarNot.12 0 0StoklarNot.13 35.148.600 23.521.268Canlı VarlıklarNot.14 0 0Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 9.473.491 10.225.885İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 3.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 9.470.491 10.225.885Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarNot.25 1.333 0Diğer Dönen VarlıklarNot.26 5.108.718 3.105.584İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen VarlıklarNot.26 5.108.718 3.105.584ARA TOPLAM58.925.735 56.293.916Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran VarlıklarNot.34 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR58.925.735 56.293.916DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarNot.7 0 0Ticari AlacaklarNot.10 0 0İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 0 0Diğer AlacaklarNot.11 41.420 41.420İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 41.420 41.420Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen YatırımlarNot.16 0 0Yatırım Amaçlı GayrimenkullerNot.17 1.171.744 1.171.744Maddi Duran VarlıklarNot.18 31.255.106 32.305.170Kullanım Hakkı VarlıklarıNot.19 1.282.473 881.426Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 1.858.646 1.936.631ŞerefiyeNot.19 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 1.858.646 1.936.631Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 0 196.450İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 0 196.450Ertelenmiş Vergi VarlığıNot.35 1.167.463 0Diğer Duran VarlıklarNot.26 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR36.776.852 36.532.841TOPLAM VARLIKLAR95.702.587 92.826.757KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 98.158 65.914İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 98.158 65.914Kiralama İşlemlerinden Borçlar98.158 65.914Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot.8 11.157.290 10.162.318İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot.8 11.157.290 10.162.318Kiralama İşlemlerinden BorçlarNot.8 11.157.290 10.162.318Diğer Finansal YükümlülüklerNot.9 498 0Finansal Teminat Sözleşmeleri498Ticari BorçlarNot.10 1.601.802 252.688İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNot.10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot.10-37 1.601.802 252.688Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot.20 92.569 121.816Diğer BorçlarNot.11 10.679.026 10.554.852İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNot.11-37 10.140.338 10.265.338İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot.11-37 538.688 289.514Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.15 1.700.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.700.000 0Dönem Karı Vergi YükümlülüğüNot.35 44.151 0Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 51.864 7.733Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22-24 51.864 7.733Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22-24 0 0Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerNot.26 0 0İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerNot.26 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerNot.26 0 0ARA TOPLAM25.425.358 21.165.321TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.425.358 21.165.321UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli BorçlanmalarNot.8 42.058.021 39.969.749İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar42.058.021 39.969.749Kiralama İşlemlerinden Borçlar42.058.021 39.969.749Uzun Vadeli KarşılıklarNot.22 131.307 126.138Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot.22-24 131.307 126.138Diğer Uzun Vadeli KarşılıklarNot.22-24 0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili BorçlarNot.25 0 0Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüNot.35 2.556.297 1.156.884TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER44.745.625 41.252.771TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER70.170.983 62.418.092ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot.27 25.531.604 30.363.976Ödenmiş Sermaye54.000.000 54.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)988.386 988.386Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birik 41.631 41.631Yasal Yedekler41.631 41.631Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-31.233.142 -13.473.584Net Dönem Karı veya Zararı-4.861.531 -17.805.710Kontrol Gücü Olmayan Paylar44.689TOPLAM ÖZKAYNAKLAR25.531.604 30.408.665TOPLAM KAYNAKLAR95.702.587 92.826.757Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.28 3.024.125 1.699.335Satışların MaliyetiNot.28 -1.367.743 -998.404TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.656.382 700.931BRÜT KAR (ZARAR)1.656.382 700.931Genel Yönetim GiderleriNot.29 -1.391.947 -922.849Pazarlama GiderleriNot.29 -11.349 0Araştırma ve Geliştirme GiderleriNot.29 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.31 93.045 37.053Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.31 -113.149 -51.648ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)232.982 -236.513Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.32 0 1.600.576Yatırım Faaliyetlerinden GiderlerNot.32 0 -442.532Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar161.704 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)394.686 921.531Finansman GelirleriNot.33 2.370.064 60.876Finansman GiderleriNot.33 -7.344.701 -4.468.801SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.579.951 -3.486.394Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-281.580 -93.132Dönem Vergi (Gideri) Geliri-52.448 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriNot.35 -229.132 -93.132SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-4.861.531 -3.579.526DÖNEM KARI (ZARARI)-4.861.531 -3.579.526Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-4.861.531 -3.579.526Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 -0,09000000 -0,19890000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 -0,09000000 -0,19890000Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,00000000 0,00000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarNot.35 -16.993 3.184Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-21.241 4.140Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.248 -956Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri4.248 -956Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarNot.35 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-16.993 3.184TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.878.524 -3.576.342Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-4.878.524 -3.576.342http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027988BIST