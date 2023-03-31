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***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.03.2023 13:34
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 02.03.2023
Genel Kurul Tarihi 31.03.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Beyaz Karanfil sokak No:13 3. Levent

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması müzakeresi ve onaya sunulması,
4 - Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2022 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması müzakeresi ve onaya sunulması,
5 - 2022 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi,
6 - . Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı hakkındaki önerisinin müzakere edilmesi ve karar alınması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
8 - Şirketin, 2023 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,
9 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - 2022 yılında sosyal yardım amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2023 faaliyet yılında yapılacak bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 faaliyet yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 faaliyet yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması
17 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Metemtur Genel Kurul Toplantısı Davet Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Bilgilendirme dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş.' nin Olağan Genel Kurul toplantısı 01.04.2022 tarihinde, saat 11.00'de, Beyaz Karanfil Sokak No:13 3,Levent Beşiktaş İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2023 tarih ve 84135551 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Neriman Yaman'ın katılımı ile yapılmıştır. Toplantı tutanağı tam metni ve Hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 METEMTUR A.Ş. 31.03.2023 (2022 YILI) OGK TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZİRUN CETVELİ 31.03.2023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 31/03/2023 tarihinde saat 11:00 de Beyaz Karanfil Sokak No:13 3.Levent-Beşiktaş / İstanbul adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere TTK 414'e göre yapılmasına, ortaklara gerekli çağrının ifasına, Bakanlık temsilcisi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, kanuni formalitelerin ikmaline, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130173


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