***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 02.03.2023Genel Kurul Tarihi 31.03.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Beyaz Karanfil sokak No:13 3. LeventGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,3 - 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması müzakeresi ve onaya sunulması,4 - Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2022 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması müzakeresi ve onaya sunulması,5 - 2022 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi,6 - . Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı hakkındaki önerisinin müzakere edilmesi ve karar alınması,7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,8 - Şirketin, 2023 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,9 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi,10 - Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi13 - 2022 yılında sosyal yardım amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2023 faaliyet yılında yapılacak bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 faaliyet yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 faaliyet yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,16 - Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması17 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Metemtur Genel Kurul Toplantısı Davet Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Bilgilendirme dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş.' nin Olağan Genel Kurul toplantısı 01.04.2022 tarihinde, saat 11.00'de, Beyaz Karanfil Sokak No:13 3,Levent Beşiktaş İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2023 tarih ve 84135551 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Neriman Yaman'ın katılımı ile yapılmıştır. Toplantı tutanağı tam metni ve Hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.SaygılarımızlaHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 04.04.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 METEMTUR A.Ş. 31.03.2023 (2022 YILI) OGK TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 HAZİRUN CETVELİ 31.03.2023.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimiz 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 31/03/2023 tarihinde saat 11:00 de Beyaz Karanfil Sokak No:13 3.Levent-Beşiktaş / İstanbul adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere TTK 414'e göre yapılmasına, ortaklara gerekli çağrının ifasına, Bakanlık temsilcisi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, kanuni formalitelerin ikmaline, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131439BIST