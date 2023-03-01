***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirket'in 54.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere 162.000.000 TL (%300 oranında) artırılarak 216.000.000 TL'ye çıkarılmasına yönelik 27.02.2023 tarihli bedelli sermaye artırımı kararımızın KAP'ta açıklanmasını müteakip, ortaklarımız ve yatırımcılarımızdan gelen değerlendirme ve önerilerin dikkate alınması neticesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından zamanlama açısından sermaye artırımının 3 ay ertelenmesinin ve bu çerçevede söz konusu sermaye artırımına ilişkin işlemlere 3 ay sonra başlanmasının uygun olacağı sonucuna ulaşılmıştır. Bu kapsamda 27.02.2023 tarihli kararımızın iptaline ve 3 ay sonra yeni bir karar alınmasına karar verilmiştir.İptal Edilen SüreçSermaye Artırımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118161BIST