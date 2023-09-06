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***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)

06.09.2023 18:13
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına S


***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) )

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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
6.6.2023
Açıklama

Şirketimizin 270.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 54.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 54.000.000 TL artırılarak 108.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 54.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup, onaya sunulan izahname ekte yer almaktadır. İşbu izahname Kurul tarafından henüz onaylanmamıştır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192245


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