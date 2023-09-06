***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
06.09.2023 18:13
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
6.6.2023
Açıklama
Şirketimizin 270.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 54.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 54.000.000 TL artırılarak 108.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 54.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup, onaya sunulan izahname ekte yer almaktadır. İşbu izahname Kurul tarafından henüz onaylanmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192245
BIST
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18:058.182
En Düşük
|Değişim
|: -0,66%
|| -54,47
|Açılış
|: 8.292
|
|Önceki Kapanış
|: 8.236
|
8.128
En Yüksek
8.299
18:0526,8204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0506
|Açılış
|: 26,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7950
|
26,8713
En Düşük
26,4038
18:0528,7538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0326
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,9675
En Düşük
28,4686
18:051.652,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -4,54
|Açılış
|: 1.652,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,18
|
1.663,56
En Düşük
1.634,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARZUM
|56,10
|44.895.842
|% 10,00
|
|EGEEN
|7.909,00
|740.292.989
|% 10,00
|
|GRNYO
|11,00
|82.183.608
|% 10,00
|
|ISBTR
|102.307,50
|1.227.690
|% 10,00
|
|MIATK
|426,90
|545.283.458
|% 10,00
|
|KENT
|387,00
|4.723.006
|% -10,00
|
|ISKPL
|12,24
|42.624.752
|% -10,00
|
|BRSAN
|727,20
|411.352.238
|% -9,99
|
|CMENT
|181,50
|3.470.713
|% -9,97
|
|BALAT
|20,52
|4.010.194
|% -9,92
|
|ASELS
|41,18
|10.583.338.712
|% 6,96
|
|IZENR
|65,55
|9.407.877.120
|% -8,70
|
|EREGL
|46,46
|8.797.847.830
|% 1,00
|
|ISCTR
|24,56
|8.058.224.355
|% 4,16
|
|EKGYO
|9,24
|7.330.830.255
|% -2,12
|
|EKGYO
|9,24
|7.330.830.255
|% -2,12
|
|YKBNK
|16,89
|6.302.423.864
|% -1,46
|
|ISCTR
|24,56
|8.058.224.355
|% 4,16
|
|ZOREN
|4,83
|1.400.487.575
|% -1,63
|
|HALKB
|15,80
|4.192.057.658
|% 7,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8107
|26,8204
|% 0,19
|
|Euro
|28,7461
|28,7538
|% 0,11
|
|Sterlin
|33,4126
|33,5802
|% -0,33
|
|Frank
|29,9312
|30,1115
|% -0,11
|
|Riyal
|7,1279
|7,1636
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-9,05
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.652
|-4,69
|
|Cumhuriyet
|11.253
|11.423
|-22,00
|
|Tam
|10.987
|11.095
|-49,00
|
|Yarım
|5.511
|5.569
|-33,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.784
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,12
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|19,91
|19,93
|-0,34
|
|B. Petrol
|90,22
|90,22
|0,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IMASM
Yüzde -3.54 oranında düşüşle 18.52 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 743, 180 adet işlem
-
17:58SAYAS
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 77.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 178, 937 adet işlem
-
17:56ISMEN
Yüzde -3.10 oranında düşüşle 40.00 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 266, 972 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 8, 241 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 155, 808.00 milyon TL de
-
17:55DGNMO
Yüzde 9.54 oranında artışla 12.75 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 959, 255 adet işlem