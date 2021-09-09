***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Tutarının Arttırılması ve Sürenin Uzatılması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 270.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 09.09.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 60 milyon TL, çıkarılmış sermayesi 54 milyon TL olduğu dikkate alındığında, ileride yapılacak sermaye artışları için kayıtlı sermaye tavanımızın artırılması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.Bu nedenlerleŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.09.2021 Tarihinde yapılan toplantısında1-Şirket kayıtlı sermaye tavanının 2021 - 2026 yılları arasında geçerli olmak üzere 270 milyon TL'ye yükseltilmesi amacıyla "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin, ekte gösterildiği şekilde tadil edilmesine, hazırlanan tadil tasarısına izin verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,2-Gerekli izinlerin alınmasını takiben, bu değişikliğin, yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına,karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Metemtur esas sözleşme tadil tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962959BIST