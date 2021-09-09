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***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.09.2021 11:13



***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Tutarının Arttırılması ve Sürenin Uzatılması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 270.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 09.09.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 60 milyon TL, çıkarılmış sermayesi 54 milyon TL olduğu dikkate alındığında, ileride yapılacak sermaye artışları için kayıtlı sermaye tavanımızın artırılması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.Bu nedenlerle
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.09.2021 Tarihinde yapılan toplantısında
1-Şirket kayıtlı sermaye tavanının 2021 - 2026 yılları arasında geçerli olmak üzere 270 milyon TL'ye yükseltilmesi amacıyla "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin, ekte gösterildiği şekilde tadil edilmesine, hazırlanan tadil tasarısına izin verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,
2-Gerekli izinlerin alınmasını takiben, bu değişikliğin, yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Metemtur esas sözleşme tadil tasarısı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962959


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