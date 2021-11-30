***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.11.2021 12:40
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı tutarının arttırılması ve süresinin uzatılmasına yönelik esas sözleşmenin tescili.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 270.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 10.09.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.09.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.11.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 30.11.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020-2024 yılları için geçerli olan 60.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanının, 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 270.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili 23.11.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır. Söz konusu esas sözleşme değişikliği tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Esas Sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Metemtur esas sözleşme tadil tasarısı.pdf
EK: 2 SPK ONAYLI TADİL METNİ.pdf
EK: 3 TTGS OGS TESCİL.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980239
BIST