***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı tutarının arttırılması ve süresinin uzatılmasına yönelik esas sözleşmenin tescili.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 270.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 10.09.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 17.09.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.11.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 30.11.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 2020-2024 yılları için geçerli olan 60.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanının, 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 270.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili 23.11.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır. Söz konusu esas sözleşme değişikliği tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Esas Sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Metemtur esas sözleşme tadil tasarısı.pdfEK: 2 SPK ONAYLI TADİL METNİ.pdfEK: 3 TTGS OGS TESCİL.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980239BIST