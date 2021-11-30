Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.11.2021 12:40
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı tutarının arttırılması ve süresinin uzatılmasına yönelik esas sözleşmenin tescili.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 270.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 10.09.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.09.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.11.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 30.11.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020-2024 yılları için geçerli olan 60.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanının, 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 270.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili 23.11.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır. Söz konusu esas sözleşme değişikliği tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Esas Sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Metemtur esas sözleşme tadil tasarısı.pdf
EK: 2 SPK ONAYLI TADİL METNİ.pdf
EK: 3 TTGS OGS TESCİL.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980239


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:231.812
Değişim :  0,15% |  2,79
Açılış :  1.808  
Önceki Kapanış :  1.809  
En Yüksek
1.815 En Düşük
1.797
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:23
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SONME 31,02 3.607.868 % 10,00  
ISATR 257.597,00 257.597 % 10,00  
ISBTR 42.350,00 716.550 % 10,00  
OZBAL 25,54 79.153.695 % 9,99  
YAPRK 34,56 12.004.108 % 9,99  
daha fazla
14:23 Alış Satış %  
Dolar 13,0032 13,0283 % 1,65  
Euro 14,7728 14,8102 % 2,36  
Sterlin 17,4556 17,5431 % 2,71  
Frank 14,2372 14,3230 % 3,03  
Riyal 3,4871 3,5046 % 2,40  
daha fazla
14:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.795 10,64  
Altın Gr. 759 759 24,23  
Cumhuriyet 5.002 5.078 173,00  
Tam 4.984 5.115 182,29  
Yarım 2.409 2.474 88,18  
Çeyrek 1.208 1.237 44,09  
Gümüş.Ons 22,83 22,86 -0,01  
Gümüş Gr. 9,65 9,67 0,25  
B. Petrol 71,22 71,22 -2,00  
Seans Raporu 14:23
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru